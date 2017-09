A partir deste feriado de 07 de setembro, moradores de Foz do Iguaçu e região, além de turistas poderão contemplar a 13ª edição da Feira Internacional do Livro.

O evento será realizado no Complexo Bordin, localizado na Av. JK 3225, e está repleto de atrações para todos os públicos. A abertura oficial da feira acontece às 16h desta quinta-feira, 07. No mesmo dia, às 20h30, a escritora Ana Maria Machado, autora homenageada deste ano, fará uma sessão de autógrafos e o lançamento de seu livro. Às 21h, o artista Zeca Baleiro se apresentará na Arena Literária. No dia 08, também às 21h, Martinho da Vila comanda a Arena Literária. No dia 10, é a vez de Fernando Anitelli, do Teatro Mágico. A entrada é franca todos os dias.

Confira a programação completa da feira:

DIA 07/09 (QUINTA-FEIRA)



16h – Abertura da Feira

OFICINAS:

19h – Capoeira Pedagógica – ACAPE

RECREAÇÃO:

16h

19h

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA:

17h30 – A princesa que escolhia – Cia Girolê

20h30 – A princesa que escolhia – Cia Girolê

PALESTRA

ARENA LITERÁRIA:

19h – Ana Maria Machado

SESSÃO DE AUTÓGRAFO

20h30 – Lançamento Livro Ana Maria Machado

COZINHA LITERÁRIA

19h – Chef Sandro / Chef Marcelo

SARAU/SHOW

ARENA LITERÁRIA:

21h – Zeca Baleiro

22h – Encerramento da Feira

DIA 08/09 (SEXTA-FEIRA)

09h – Abertura da Feira

OFICINAS:

19h30 – Oficina de Contação de Histórias – UDC – Profa. Mestre Luciane Ferreira de Andrade Gomes

RECREAÇÃO:

09h

16h

19h

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA:

10h30 – Menina bonita do laço de fita – Aladir da Silva

17h30 – Menina bonita do laço de fita – Aladir da Silva

20h30 – Menina bonita do laço de fita – Aladir da Silva

PALESTRA

ESPAÇO LITERÁRIO I:

16h – Etiqueta Profissional: do currículo ao comportamento – Prof. Mestre Giuliano Derosso/UDC

MESA:

ESPAÇO LITERÁRIO I:

16h30 – Uma questão de identidade: discussão sobre os imigrantes no mundo de hoje

19h – 5000 Dias, o Brasil na era do Lulismo. Discussão sobre o momento atual – Ivan Seixas e Gilberto Maringoni

ESPAÇO LITERÁRIO II:

19h30 – Homo Lexicographus – Jaqueline Nahas

LANÇAMENTOS

ESTANDE DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

09h30 – Portal da Cultura de Foz do Iguaçu

09h30 – Mapa da Cultura de Foz do Iguaçu

LANÇAMENTO 1 E 2

09h30 – Termo de Cooperação entre o PTI – Parque tecnológico de Itaipu e Fundação Cultural de Foz do Iguaçu

17h30 – Uma questão de identidade: discussão sobre os imigrantes no mundo de hoje

20h30 – 5000 Dias – O Brasil na era do Lulismo – Gilberto Maringoni

20h30 – Homo Lexicographus – Jaqueline Nahas

COZINHA LITERÁRIA

19h – Pratos da Região Trinacional – SENAC

SARAU/SHOW

ARENA LITERÁRIA:

21h – Martinho da Vila

22h – Encerramento da Feira

DIA 09/09 (SÁBADO)

09h – Abertura da Feira

OFICINAS:

16h – Fronteiras da Mediação de Leitura em Espaços Interculturais – Elisa Ines Christ Dill – Unila

19h – Oficina de RPG – Maias e Popol Vuh – Coletivo de trabalhadores da palavra aos que vierem depois de nós – Unila

RECREAÇÃO:

09h

19h

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA:

10h30 – O corpo seco do morro do bom brinquedo – Aladir da Silva

17h30 – Menina bonita do laço de fita – Aladir da Silva

20h30 – O corpo seco do morro do bom brinquedo – Aladir da Silva

CIRCO

ARENA LITERÁRIA:

16h – Circo do Luar

PALESTRA

ESPAÇO LITERÁRIO II:

15h – Síndrome do Imperador – Lilian Zolet

19h – Barbáries por um fio – Marcos Ziemann

ESPAÇO LITERÁRIO I:

19h – O que os muçulmanos ofereceram ao mundo – Sheikh Ahmad Mazloum

LANÇAMENTO

16h30 – Sindrome do Imperador – Lilian Zolet

20h30 – Quem tem medo de monólogo? – Luiz Silva (Cuti)

19h40 – Barbáries por um fio – Marcos Ziemann

20h – O que os muçulmanos ofereceram ao mundo – Sheikh Ahmad Mazloum – Centro Cultural Beneficente Islâmico Mesquita Branca

COZINHA LITERÁRIA

19h – Pizza – Chef Elvis

TEATRO

ARENA LITERÁRIA:

19h – Quem tem medo de monólogo?

CINEMA

ESPAÇO LITERÁRIO I:

16h – O Menino 23 – Documentário

SARAU/SHOW

ARENA LITERÁRIA:

21h – PONTO BR

22h – Encerramento da Feira

DIA 10/09 (DOMINGO)

09h – Abertura da Feira

OFICINAS:

15h – Oficina de Produção de Rap – Educação Ambiental da PMFI

16h – Oficina de Livro Bordado – Elza Mendes / Proex – Unila

19h – Microficções Latino-Americanas / Coletivo de trabalhadores da palavra Aos Que Vierem Depois De Nós – Unila

RECREAÇÃO:

09h

16h

19h

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA:

10h30 – Menina bonita do laço de fita – Aladir da Silva

FEIRA LIVRE DAS NAÇÕES – JK

10h30 – A princesa que escolhia – Cia Girolê

16h30 – A princesa espertalhona – Cia Girolê

20h30 – A princesa espertalhona – Cia Girolê

CIRCO

ARENA LITERÁRIA:

16h – Circo do Luar

PALESTRA

ESPAÇO LITERÁRIO I:

16h – Pequeno pesquisador – Débora Klippel

ESPAÇO LITERÁRIO II:

17h – Vivências de um pediatra – Jovilde Montagna

LANÇAMENTO

17h30 – Pequeno pesquisador – Débora Klippel

20h – Curva de vento – Clóvis Torres

COZINHA LITERÁRIA

19h – Cultura Gastronômica Fitness – Chef Sandro / Chef Marcelo

TEATRO

ARENA LITERÁRIA:

18h – Me dá tua mão

SARAU/SHOW

ARENA LITERÁRIA:

09h – Semana Farroupilha – Artística do CTG Estância Criola / Tertúlia Fogo de Chão

21h – Fernando Anitelli – Teatro Mágico

22h – Encerramento da Feira

DIA 11/09 (SEGUNDA-FEIRA)

09h – Abertura da Feira

OFICINAS:

09h – Oficina PTI

14h30 – Oficina PTI

19h – Fazendo Minha História – Cristina Bornia, Maria Cristina de Lima e Silmara Maria Bora

RECREAÇÃO:

19h

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA:

09h – A princesa que escolhia – Cia Girolê

14h30 – A princesa que escolhia – Cia Girolê

20h30 – A cinderela das bonecas – Cia Girolê

BATE PAPO

ESPAÇO LITERÁRIO I:

09h – Você escreve o quê? / FANTASIA

COZINHA LITERÁRIA

09h – Pizza – Chef Elvis

19h – Chef Clodoaldo / Chef Emerson

PALESTRA

ESPAÇO LITERÁRIO I:

19h – Subcultura Delinquente na Tríplice Fronteira – Marcos Araguari

ESPAÇO LITERÁRIO II:

19h30 – Síndrome do Impostor – Adriana Kauati

LANÇAMENTO

20h – Subcultura Delinquente na Tríplice Fronteira – Marcos Araguari

20h30 – Síndrome do Impostor – Adriana Kauati

SARAU/SHOW

ARENA LITERÁRIA:

21h – Cordas Vivas – Fernando Alexandre da Silva

22h – Encerramento da Feira

DIA 12/09 (TERÇA-FEIRA)



09h – Abertura da Feira

OFICINAS:

09h – Oficina PTI

14h30 – Oficina PTI

19h – Rompendo barreiras e reduzindo distâncias: a aprendizagem por meio dos diferentes recursos tecnológicos – Profa Mestre Claudimery Chagas/ Profa Doutora Juliana Serraglio Pasini/ UDC

RECREAÇÃO:

19h

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA:

09h – O domador de monstros – Cia Girolê

14h30 – O domador de monstros – Cia Girolê

20h30 – O monstro que adorava ler – Cia Girolê

BATE PAPO

ESPAÇO LITERÁRIO I:

09h – Você escreve o quê? / QUADRINHOS

COZINHA LITERÁRIA

19h – Chef Kellen / Chef Emerson

PALESTRA

ESPAÇO LITERÁRIO I:

19h – Úrsula Oswald (UNAM) – Cátedra da Paz- IMEA/UNILA

ESPAÇO LITERÁRIO II:

19h30 – A lenda das Cataratas – André Ribas Vieira / Melissa Ferreira Ribas Vieira

LANÇAMENTO

20h – América Latina en el Camino hacia una Paz sustentable: Herramientas y Aportes/ S.E. Serrano/ Ú Oswald Spring/ D. de la Rúa

20h30 – A lenda das Cataratas – André Ribas Vieira / Melissa Ferreira Ribas Vieira

SARAU/SHOW

ARENA LITERÁRIA:

21h – Coral Todo Canto – Unila

22h – Encerramento da Feira

DIA 13/09 (QUARTA-FEIRA)

09h – Abertura da Feira

OFICINAS:

09h – Oficina PTI

14h30 – Oficina PTI

19h – Oficina Dificuldades de Aprendizagem – Profa. Dra. Juliana Serraglio / Profa. Dra. Doutoranda Ana Lúcia Moreira Rios – UDC

RECREAÇÃO:

19h

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA:

09h – A princesa que escolhia – Cia Girolê

14h30 – A princesa que escolhia – Cia Girolê

20h30 – O monstro que adorava ler – Cia Girolê

BATE PAPO

ESPAÇO LITERÁRIO I:

09h – Você escreve o quê? / POESIA

COZINHA LITERÁRIA

09h – Doces– Chef Antônio

19h – Chef Pacheco /UNIAMÉRICA

PALESTRA

ESPAÇO LITERÁRIO I:

19h – Mesa Reikiana / Inês Citelli

LANÇAMENTO

20h – Mesa Reikiana / Inês Citelli

20h30 – Fabiano Baldasso

MESA

ARENA LITERÁRIA:

19h – Fabiano Baldasso / Luciano Vilela

ESPAÇO LITERÁRIO II:

19h30 – Análise Crítica do uso repressivo dos aparelhos de controle social na tríplice fronteira – Prof. Dr. Jorge da Silva Giulian

19h45 – Interdisciplinaridade e saberes interlocuções entre fronteiras – Profa. Dra. Denise Rosana Silva Moraes

20h – Universidade para Indígenas – A Experiência do Paraná – Profa. Dra. Eloá Soares Dutra Kastelic

20h15 – Políticas de formação de professores para educação básica – Profa. Dra. Joceli de Fátima Arruda Souza

20h30 – Colhendo frutos e partilhando saberes acerca da linguagem: Diálogos entre pesquisas de um doutorado interinstitucional – Profa. Dra. Eloá Soares Dutra Kastelic

20h45 – A Psique do Caminho – Prof. Dr. Sergio Rodrigo Martinez

SARAU/SHOW

ARENA LITERÁRIA:

21h – Tiago Rossato

22h – Encerramento da Feira

DIA 14/09 (QUINTA-FEIRA)

09h – Abertura da Feira

OFICINAS:

09h – Oficina PTI

14h30 – Oficina PTI

19h – Oficina Redação do ENEM – Profa. Mestre Claudimery Chagas Dzierva / Profa. Mestre Cleuza Kuhn

RECREAÇÃO:

19h

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA:

09h – O domador de monstros – Cia Girolê

14h30 – O domador de monstros – Cia Girolê

20h30 – A cinderela das bonecas – Cia Girolê

BATE PAPO

ESPAÇO LITERÁRIO I:

09h – Você escreve o quê? / GAME DESIGNER

COZINHA LITERÁRIA

19h – Chef Antônio/ UDC

PALESTRA

ESPAÇO LITERÁRIO II:

19h30 – No Rastro do Burro – Leonir Olderico Colombo – IFPR

MESA

ESPAÇO LITERÁRIO I:

19h – Mulheres negras na literatura – EDUNILA

LANÇAMENTO

20h30 – No Rastro do Burro – Leonir Olderico Colombo / IFPR

SARAU/SHOW

ARENA LITERÁRIA:

21h – Orquestra da UNILA

22h – Encerramento da Feira

DIA 15/09 (SEXTA-FEIRA)

09h – Abertura da Feira

OFICINAS:

09h – Oficina PTI

14h30 – Oficina PTI

19h30 – Técnicas de Fotografia – Profa. Mestranda Patrícia Lass – UDC

ESPAÇO LITERÁRIO II:

19h30 – Narrativa Cinematográfica: a tecnologia caseira na produção de um curta – Profa. Mestre Anne Carolina Festucci – UDC

RECREAÇÃO:

19h

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA:

09h – A princesa que escolhia – Cia Girolê

14h30 – A princesa que escolhia – Cia Girolê

20h30 – A princesa espertalhona – Cia Girolê

BATE PAPO:

ESPAÇO LITERÁRIO I:

09h – Você escreve o quê? CINEMA

COZINHA LITERÁRIA

19h – Cultura Gastronômica Paraense – Chef Miriam Bonna

MESA

ESPAÇO LITERÁRIO I:

19h – Educação em tempos de crise

Fernando José Martins / Diretor da UNIOESTE campus Foz do Iguaçu

Flavio Seix Pauli / Diretor da UTFPR campus Medianeira

Gustavo Oliveira Vieira / Reitor da UNILA

SARAU/SHOW

ARENA LITERÁRIA:

21h – Projeto: Clube da Música – IFPR

22h – Encerramento da Feira

DIA 16/09 (SÁBADO)

09h – Abertura da Feira

OFICINAS:

09h – Oficina de Bonecos – Projeto de Extensão UNILA – Como uma Luva– André Macedo / Leonardo Pontes

16h – Oficina de Bonecos – Projeto de Extensão UNILA – Como uma Luva – André Macedo / Leonardo Pontes

19h – Oficina de Bonecos – Projeto de Extensão UNILA – Como uma Luva – André Macedo / Leonardo Pontes

RECREAÇÃO:

09h

16h

19h

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA:

10h30 – Menina bonita do laço de fita – Aladir da Silva

17h30 – Bruxa Cueca – A revolta dos materiais – Adriana Maria Zanetta

20h30 – O corpo seco do morro do bom brinquedo – Aladir da Silva

COZINHA LITERÁRIA

19h – Associação de Profissionais da Cozinha – APC / Chef Roni

PALESTRA

ESPAÇO LITERÁRIO II:

16h – Pequenas Mortes Cotidianas – Paula Giannini – Editora Oito e Meio

LANÇAMENTO

17h – Guia de arquivamento para ativistas – Ernesto Stock

17h – Pequenas Mortes Cotidianas – Paula Giannini – Editora Oito e Meio

19h30 – Luiz Manfredini / Miguel Sanches Neto

MESA

ESPAÇO LITERÁRIO I:

16h – Ernesto Stock

ESPAÇO LITERÁRIO II:

18h – Luiz Manfredini / Miguel Sanches Neto – Mediador: Nilton Bobato

SARAU/SHOW

ARENA LITERÁRIA:

20h – Cerimônia de Premiação – Prêmio Cataratas de Contos e Poesias 2017

21h – Apresentação Musical do Elenco Artístico do Parque do Conhecimento do Governo da Província de Missiones/AR

22h – Encerramento da Feira

DIA 17/09 (DOMINGO)



09h – Abertura da Feira

OFICINAS:

18h – Palavra Mágica – Oficina de Criação Poética/ Jeane Hanauer

16h – Dicionário de Emoções – Alba Cardozo

RECREAÇÃO:

09h

19h

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA:

10h30 – Menina bonita do laço de fita – Aladir da Silva

17h30 – Bruxa Cueca – A revolta dos materiais – Adriana Maria Zanetta

20h30 – O domador de monstros – Cia Girolê

BATE PAPO

ESPAÇO LITERÁRIO II:

16h – Poesia no Brasil hoje – Thássio Ferreira

COZINHA LITERÁRIA

19h – Associação de Profissionais da Cozinha – APC/ Chefs Locais

PALESTRA

ESPAÇO LITERÁRIO I:

19h – Sensos e Contrasensos – Adriana Lopes

19h50 – Dicionário de Tecas da Holotecologia – Anália Lopes / Myriam Sanches / Rita Sawaya

ESPAÇO LITERÁRIO II:

19h – Humanização Parapsíquica na UTI – Cesar Machado / Stefani Sabetzki

LANÇAMENTO

17h – (DES)NU(DO) – Thássio Ferreira

20h30 – Humanização Parapsíquica na UTI – Cesar Machado / Stefani Sabetzki

MESA

ESPAÇO LITERÁRIO I:

16h – A convivência inter-religiosa na tríplice fronteira

CINEMA

ARENA LITERÁRIA:

16h – Envelhescência – Documentário / Judith Caggiano

SARAU/SHOW

ARENA LITERÁRIA:

09h – Semana Farroupilha – Artística do CTG Charrua / Tertúlia Fogo de Chão

21h – MOMBOJÓ

22h – Encerramento da Feira