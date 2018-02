Os visitantes terão a oportunidade de ver do alto as Três Fronteiras, e toda a magia deste lugar singular no mundo, durante todo o carnaval em Foz do Iguaçu. A roda-gigante de 27 metros de altura, instalada no Marco das Três Fronteiras, em Foz do Iguaçu, terá funcionamento diário, das 16 às 22 horas.

E, durante todos os dias do carnaval, o Marco das Três Fronteiras irá oferecer apresentações culturais a partir das 20 horas. As intervenções artísticas começam com a encenação de uma dança de época, na sequência será a vez do Show das Três Fronteiras. O grande finale será uma apresentação especial, da equipe de artistas do Marco, em homenagem ao Carnaval.

Serviço:

Atendimento Marco das Três Fronteiras – Carnaval

Sábado (10), domingo (11), segunda-feira (12), terça (13): 10 às 22 horas