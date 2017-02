A COMUNICONS – Associação Internacional de Comunicação Conscienciológica convida os moradores de Foz do Iguaçu e região para participar do debate intitulado “Registro Biográfico” sobre o documentário “Waldo Vieira – Vida e Obra”, lançado em DVD pela Versátil Home Vídeo. O debate acontecerá no sábado, dia 25, às 9h, no anfiteatro do CEAEC – Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, na Rua da Cosmoética n. 1635, bairro Cognópolis em Foz do Iguaçu.

O documentário apresenta a trajetória de vida do médico e parapsíquico, Waldo Vieira (1932-2015), que escolheu a terra das cataratas, rica em energias naturais, para concluir suas últimas obras e inserir o turismo cultural parapsíquico, propiciando à pessoa interessada em entender a própria evolução e descortinar o universo dos fenômenos multidimensionais sob o ponto de vista científico, sem religiosidade ou misticismo.

O professor Waldo, implantou grandes obras como o CEAEC e a Cognópolis, o bairro do Conhecimento, realmente um lugar para “se” conhecer, em todos os sentidos, incluindo o parapsiquismo lúcido. Pesquisador incansável, deixou legado de mais de 30 livros, entre eles, tratados científicos. Uma das suas mais importantes obras, a Enciclopédia da Conscienciologia, continua a ser escrita e apresentada ao debate, em forma de verbetes, diariamente e on-line, com a colaboração de voluntários e pesquisadores do mundo inteiro.

O vídeo também mostra aspectos da vida deste sensitivo desde a infância, que aos três anos de idade, já tinha lembranças de vidas passadas e aos nove anos saía do corpo com lucidez. Personalidade ativa no cenário intelectual deste Século XXI, Vieira propôs uma nova ciência, a Conscienciologia, para estudar a consciência, a individualidade, Com sofisticado trabalho de investigação da consciência, o ser, o ego, a essência humana, rompendo as fronteiras da vida antes da morte para responder aos questionamentos clássicos da humanidade: quem somos nós? O que viemos fazer nesta vida? Para onde vamos após a morte biológica? Qual o sentido da nossa existência?

O filme foi escrito e dirigido pela jornalista Kíria Meurer, correspondente da Rede Globo na RBS TV de Santa Catarina; tem produção executiva de Paulo André Norberto; fotografia e câmera de Jean Carlos; edição de André Alaniz; e efeitos visuais de Ricardo P. Filho. A produção é da COMUNICONS e da AIEC – Associação Internacional para Expansão da Conscienciologia. Produtora associada: Super Câmera Cinematográfica, do Rio de Janeiro. Apresentado em DVD pela Versátil Home Vídeo, com apoio da Itaipu Binacional.

O debate terá entrada franca e os interessados poderão aproveitar para conhecer o Ceaec, local que favorece a busca do autoconhecimento, comporta a Aléia dos Gênios da Humanidade (bustos de personalidades intelectuais e sensitivas) e um dos maiores acervos do mundo sobre fenômenos paranormais e experiências fora do corpo.

Mais informações pelo fone 3525-2652, na Página da Comunicons no Face e www.comunicons.org.