Desde ontem, 08, o Conselho Tutelar 1 está atendendo em novo endereço, na Rua Tarobá, nº 177, próximo ao Sismufi (Sindicato dos Servidores Municipais de Foz do Iguaçu). A mudança de endereço atende a uma antiga reivindicação dos conselheiros, e da própria população, que sofria com a estrutura precária do antigo imóvel, na Travessa Julio Pasa.

“Estávamos trabalhando em uma estrutura totalmente precária, com problemas na rede elétrica e hidráulica, parte do forro caindo, falta de equipamentos. Em dias de chuva o trabalho ficava comprometido, porque tinha goteiras em várias salas”, detalhou o presidente do Conselho Tutelar 1, Joel Rodolfo Gerling.

Na nova sede, os conselheiros terão uma estrutura adequada para o atendimento ao público, com 10 salas amplas e climatizadas, banheiros e cozinha. Uma licitação está em andamento para aquisição de mobiliário e também está prevista a aquisição de mais um veículo com recursos do Governo do Estado.

O atendimento ao público está sendo feito normalmente, já no novo endereço, das 8h às 12h e das 14h às 18h. As instalações de telefone e internet ainda estão sendo feitas, mas a previsão é de que tudo esteja normalizado dentro de alguns dias. Nos próximos dias, o Conselho Tutelar 1 atenderá somente via o telefone de plantão: 99921-7576.

Economia

Com a mudança, o município também fará uma economia de R$ 4,5 mil ao mês, já que o imóvel na Travessa Julio Pasa custava aos cofres públicos R$ 12,3 mil, e o aluguel da casa na Rua Tarobá será de R$ 7,5 mil. “Além de otimizar recursos, a nova sede do Conselho Tutelar vai oferecer melhores condições de trabalho e maior comodidade ao público”, disse o diretor de gestão do Sistema Único da Assistencia Social (SUAS), André dos Santos.