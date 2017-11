O Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu/Cataratas está entre os mais pontuais do mundo segundo ranking elaborado pela consultoria britânica especializada em aviação OAG. O estudo avaliou 489 aeroportos no mundo com pelo menos 600 operações por mês. A consultoria classificou os terminais com pontuações de uma a cinco estrelas, de acordo com o desempenho.

O Aeroporto Internacional de Brasília lidera o ranking, com 85,9% de pontualidade. Entram na lista também, Curitiba (86,1%); Vitória (85,5%); Confins, em Belo Horizonte (85,3%); Foz do Iguaçu (85,2%); Porto Alegre (85,2%) e Florianópolis (85,2%). A avaliação é baseada em voos que decolam com margem de até 15 minutos depois do horário previsto.

O estudo também avaliou as companhias aéreas. Na classificação das 134 empresas, a Azul foi a brasileira melhor colocada, na 22.ª posição, com índice de pontualidade de 84,6%, seguida pela Gol (83,1%, na 29.ª posição), Latam (81,7%, na 37.ª posição) e Avianca (76,8%, em 67.º lugar).

