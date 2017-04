A comunidade indígena Tekoha Ocoy, de São Miguel do Iguaçu, sediou, na tarde desta segunda-feira, 10, a abertura das comemorações da 16ª Semana Cultural Indígena. Cerca de 140 pessoas participaram da festa, que celebra o Dia do Índio (19 de abril) e promove a cultura e a tradição indígenas. O evento tem apoio da Itaipu, por meio do Programa Sustentabilidade das Comunidades Indígenas, do Cultivando Água Boa.

Este ano, a festa foi adiantada em função dos feriados de Páscoa (14 a 16) e Tiradentes (21). Os rituais, porém, seguiram a tradição: os chamoys fizeram as orações, as mulheres responsáveis pela alimentação das famílias entregaram ao público e às autoridades batata-doce, milho, amendoim e mandioca assada, e a comunidade se uniu para fazer a tradicional dança guarani para Ñanderu.

O Cacique Celso Alves lembrou a história dos guaranis, agradeceu as parcerias e pediu a união entre indígenas e não indígenas, sem preconceitos.

Durante a festa, foi entregue à Associação Comunitária Indígena Ocoy (Acico) um trator, adquirido pelo município de São Miguel do Iguaçu, que auxiliará as famílias na produção agrícola. A comunidade do Ocoy tem 18 famílias cadastradas no Programa Aquisição de Alimentos (PAA), que comercializam o excedente de suas produções.

Também foi inaugurado um barracão, que será utilizado pelos guaranis para festas, comemorações e encontros. O barracão é resultado de uma parceria entre a Itaipu Binacional, por meio do programa Sustentabilidade das Comunidades Indígenas, Prefeitura de São Miguel do Iguaçu e Comunidade Indígena do Ocoy.

Visitas

A 16ª Semana Cultural Indígena do Tekoha Ocoy, em São Miguel do Iguaçu, e a 11ª Semana Cultural Indígena Tekoha Itamarã e Tekoha Añetete, em Diamante d’Oeste, acontecem de 11 a 13 de abril, nas respectivas comunidades. Haverá apresentações culturais, arco e flecha, roda de conversas, palestras, trilha ecológica, degustação de comidas típicas, exposição e venda de artesanatos e ervas medicinais.

O valor para participar é de R$ 5 por pessoa. A arrecadação será revertida aos alunos do Colégio e do Coral Indígena. Mais informações e agendamento pelos telefones (45) 99965-6210, com Mauro Dietrich; (45) 98826-6426, com Jairo Bortolini; ou (45) 98433-8783, com Cleonice Feyh.