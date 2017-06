Nesta segunda-feira, dia 19, o Departamento de Educação Ambiental do Parque das Aves realizará uma exposição com o tema Mata Atlântica em comemoração ao Junho Verde, que é o mês do meio ambiente.

Na ocasião, os Correios, em parceria com o atrativo, lança os selos Aves Brasileiras, retratando três aves nacionais que estão em perigo crítico de extinção: soldadinho-do-araripe, pararu-espelho e rolinha-do-planalto. Este último é endêmico da Mata Atlântica.

A ação teve início às 9h, no novo espaço da Educação Ambiental do Parque das Aves, e conta com uma trilha monitorada com algumas escolas de Foz do Iguaçu, abordando temas sobre a Mata Atlântica.

Este é o terceiro evento sobre o Meio Ambiente realizado pelo Departamento de Educação Ambiental. O primeiro aconteceu no dia 03 de junho, no Terminal de Transporte Urbano de Foz do Iguaçu (TTU), com uma exposição sobre a fauna e flora da Mata Atlântica, promovendo assim uma conexão do público com o ambiente natural.

Já a segunda foi realizada no Parque das Aves, utilizando as mesmas atividades, porém focando os visitantes do atrativo.

Sobre o Parque das Aves

Com 22 anos de existência, o Parque das Aves atrai turistas de todos os lugares do mundo, mas principalmente brasileiros e argentinos. No local, o visitante entra em contato com mais de 1300 aves, de 143 espécies, 29 delas em perigo de extinção.

O Parque das Aves fica ao lado da entrada do Parque Nacional do Iguaçu e está aberto todos os dias, das 8h30 às 17h. O ingresso custa R$ 40 e para moradores de Foz do Iguaçu e municípios lindeiros ao Parque Nacional, mediante apresentação de comprovante de endereço no próprio nome e RG, o valor da entrada é R$ 10 (valores podem mudar sem aviso prévio).