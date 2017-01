Em trabalho desde o dia 02 de janeiro deste ano, logo após terem tomado posse, os vereadores estudam medidas para reduzir gastos no Legislativo Iguaçuense. Nesta terça-feira, 24, foram divulgadas as primeiras ações, originadas dos estudos e trabalhos que os parlamentares vêm realizando.

A coletiva de imprensa, concedida pelo Presidente da Câmara, o Vereador Rogério Quadros, em conjunto com a mesa diretora e demais parlamentares, expôs à imprensa e à população, as medidas que vão ser adotadas de início com a nova política de remuneração do Legislativo Municipal.

A economia dos recursos públicos está estimada em mais de 1 milhão e 600 reais em 2017. Dentre as ações tomadas estão: extinção de cargos comissionados; não nomeação de assessores no mês de janeiro de 2017; corte nas gratificações pagas aos servidores de carreira. Com relação às gratificações, houve um limitador de até 60% nos percentuais pagos; redução no número de funções gratificadas e remanejamento de servidores que ocupam tais funções, resultando com essas ações em uma economia no pagamento das gratificações no valor de R$ 351.448,88 para este ano. Além disso, haverá uma redução de 7 cargos de assessores, causando uma redução no valor das despesas com pessoal de R$ 862.601,73.

“Não nomear 31 assessores, já é uma economia. Do Orçamento do município, a Câmara pode usar até 6%, mas atualmente utiliza 2,82%”, destacou o presidente da Casa, Rogério Quadros. “A economia é real, os recursos economizados voltam como recursos livres para a Prefeitura, mas vamos fiscalizar onde serão aplicados”, destacou o vereador Elizeu Liberato, com relação a servidores que representam a Câmara em Conselhos, tais como: Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, a gratificação foi cortada, uma vez que segundo os parlamentares, os servidores designados para a função vão realizar a representação da instituição nos conselhos em horário de expediente.

Revisão dos contratos

Os vereadores anunciaram a formação de uma comissão para verificar o objeto e os valores dos contratos, visando identificar a necessidade de cada um, seu cumprimento e a existência de possíveis excessos nos valores contratados.