Foz do Iguaçu é dos destinos preferidos por brasileiros para férias e negócios no Brasil. O movimento de turistas domésticos cresceu 21,83% de janeiro a agosto em comparação ao mesmo período do ano passado. Segundo dados do Parque Nacional do Iguaçu (PNI), onde estão localizadas as Cataratas do Iguaçu, durante os primeiros oito meses do ano 605.416 visitaram o atrativo, no ano passado foram 496.930 turistas nacionais. A expectativa é que nos próximos meses o movimento seja ainda maior.

De acordo com pesquisa feita pelo Ministério do Turismo, a previsão é que os estados do Sul recebam 18,5% dos potenciais viajantes, ficando em segundo lugar na preferência dos turistas domésticos. NO primeiro lugar está o Nordeste. Essa é a primeira vez que o Sul supera o Sudeste como preferência para passar as férias. Atualmente os atrativos do Paraná – com destaque para as Cataratas do Iguaçu – estão sendo promovidos em campanha publicitária do Ministério do Turismo.

O chefe do Parque Nacional do Iguaçu, Ivan Baptiston, destaca que é muito interessante esse aumento de brasileiros visitando o atrativo, pois representa a valorização de um dos grandes patrimônios do país.

“É extremamente importante os brasileiros terem mais conhecimento do Parque Nacional do Iguaçu e conhecer a estrutura de qualidade. Foz oferece uma condição de receber bem as pessoas. O Parque está sempre preocupado em melhorar a infraestrutura e a qualidade, oferecendo ao visitante boas experiências para que ele volte para casa desejando retornar em breve à Foz”, avalia.

Paulistas

Pelo segundo ano consecutivo os paulistas lideram as visitas nacionais no atrativo. O volume cresceu 8,6% em 2017, foram 202 mil no ano passado e 219 mil este ano. Os moradores do segundo estado que mais ingressou no PNI são os paranaenses, que apontam um crescimento de 19,18% , e em terceiro lugar os cariocas, com um aumento mais expressivo, de 35,96%.

Outros estados tiveram um acréscimo significativo em visitas. Apenas 564 moradores do Acre estiveram no PNI em 2016 e este ano o aumento foi de 173%, com 1.540 visitas. O segundo estado com o maior percentual é Roraima, com movimento 126,94% superior ao ano passado. Em 2017 passaram pela bilheteria 439 roraimenses, ante 193.

Nacionalidades

Entre janeiro e 31 de agosto, a unidade de conservação recebeu 1.133.208 turistas, total é 15,7% superior ao mesmo período de 2016. De acordo com os dados repassados pelo Parque Nacional do Iguaçu, no mês de agosto o atrativo registrou a entrada de visitantes de 66 nacionalidades em agosto.

Entre os 122 mil turistas que passaram pelo atrativo em agosto, os brasileiros continuam liderando o ranking, somando quase 58 mil brasileiros, seguidos pelos argentinos com 35 mil visitantes, e em seguida os franceses tomaram a posição de terceira nacionalidade que mais visita o atrativo, no total, 3,5 mil franceses passaram pelas Cataratas do Iguaçu e 2,6 mil paraguaios.