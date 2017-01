Nesta quinta-feira, 26, 13 crianças e adolescentes da Casa Lar Comunidade dos Pequenos Trabalhadores de Foz do Iguaçu, tiveram uma tarde diferente do habitual.

Os jovens moradores da Casa Lar, aproveitaram o período de férias para turistar, à bordo do ônibus do City Tour em Foz do Iguaçu.

Antes do embarque, eles estavam super animados e ansiosos com o passeio. “Tivemos a ideia de levá-los para conhecer os pontos turísticos da cidade uma vez na semana durante as férias. Escolhemos o City Tour para começar este projeto. Eles estão muito felizes e não falam em outra coisa desde a semana passada. A maioria não conhece este roteiro”, disse a coordenadora Aline Ramires.

Através do passeio, os estudantes puderam conhecer vários atrativos diferenciados e multiculturais, além de aprender sobre fatos históricos da cidade. Eles tiveram a oportunidade de visitar o Marco das Três Fronteiras, a Mesquita Islâmica e o Templo Budista. Ainda puderam passar por várias ruas e prédios antigos e ouvir sobre suas origens.

“Nosso projeto abriga crianças de zero a 18 anos, em situação de violência. Elas chegam até nós através do judiciário e do Conselho Tutelar. Lá na Casa, são acompanhadas por uma equipe técnica, que faz todo um trabalho, para proporcionar este tipo de evento de lazer para elas. Ações como esta são muito positivas, pois ajuda no crescimento e desenvolvimento pessoal e social destas crianças”, completou Ramires.

De acordo com o responsável comercial do City Tour Foz, Aurélio Sada, atividades como esta estimulam e fortalecem o turismo na cidade. “O City Tour não é uma empresa que visa apenas lucro. Nós priorizamos muito a parte social. Como vamos chamar o passeio de City Tour se os próprios moradores da cidade não o conhecem? Por isso, para nós é único poder proporcionar esta experiência para eles. Até porquê quanto mais gente souber sobre o passeio, mais fácil de indicá-lo ou até mesmo explicar para outras pessoas como ele funciona”, finaliza.

O passeio do City Tour Foz dura em média três horas e pode ser feito de manhã (com saída às 08h30 do shopping Catuai Palladium e às 09h da Av. Brasil) e a tarde (às 13h30 do Catuai Palladium e 14h da Av. Brasil). Saiba mais aqui.

