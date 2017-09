O turismo de cruzeiro de luxo pelas águas do Rio Paraná é a nova aposta dos argentinos para atrair mais turistas. De acordo com informação do site Missiones Online, a empresa equatoriana Quasar Expeditions oferecerá passeios entre Corrientes e as Cataratas do Iguaçu (Puerto Iguazú) com paradas intermediárias. A operação está programada para começar no próximo ano.

A empresa, que já realiza cruzeiros de luxo nas Ilhas Galápagos, expedições e catamarãs no Parque Los Glaciares, Argentina e no Chile, iniciou o processo de importação do barco, que está ancorado em Gênova (Itália). A embarcação está avaliado em US$ 5 milhões e será remodelada para atender os passageiros.

“O processo para importar o navio leva tempo; esperamos trazê-lo nos próximos 60 dias. É um navio sem interiores, divisões, encanamento, eletricidade e equipamentos gerais serão feitos na Argentina. Temos muitas expectativas no projeto, temos 31 anos de experiência nos cruzeiros das Ilhas Galápagos “, explicou Eduardo Diez, fundador e presidente da Quasar Expeditions, ao site Missiones Online.

O navio, com capacidade até 30 passageiros, realizará viagens de quatro a cinco noites, com paradas intermediárias em pontos turísticos. “As paradas intermediárias ainda não estão bem definidas, estamos avaliando-as”, explicou Diez. A expectativa é que os passageiros possam visitar as Ruínas de San Inácio e tenham contato com a natureza em expedições ao longo do trajeto até as Cataratas del Iguazu.

O valor do passeio será de U$ 800 por noite para cada turista, com exceção de bebidas. Ou seja, a viagem pode custar entre US$ 3.200 e US$ 4.000, dependendo da duração.

“Esperamos operar com uma ocupação de 50% no primeiro ano e crescer pelo menos até 80%. Estimamos um faturamento de US$ 3 milhões no primeiro ano”, disse Diego Figueroa, Gerente da empresa na Argentina.

Reformas

O Ministério do Turismo vai promover a readequação de cinco terminais portuários visando o incremento do turismo de cruzeiros pelo país. Santa Fe e Rosario (Santa Fe), La Paz (Entre Ríos), Corrientes e Posadas (Misiones), Itatí e Ituzaingó (Corrientes), San Ignacio e Santa Ana (Misiones) estão na lista de reforma. O governo investirá US$ 104 milhões.

“Estamos buscando desenvolver infraestrutura pública para que os cruzeiros possam chegar. O objetivo é que as cidades não fiquem de costas para o rio, mas sim aproveitem o potencial econômico “, disse Ramiro Allen, gerente da Área de Investimentos do Ministério do Turismo da Argentina.