Foz do Iguaçu receberá nos doas 09 e 10 de dezembro, no Colégio Estadual Bartolomeu Mitre, o maior evento de cultura nerd da cidade. Vai ter concurso de Kpop, sala de jogos e tabuleiros, card games, animek, Just Dance, Workshops, Debates, exibição de filmes, batalha campal, maid cofee, apresentações de kkung fu, sala de cosplay e muito mais!

Os ingressos do Geek Kyodai possuem 3 categorias, sendo elas Ingressos VIP, Ingresso Normal (Inteira) e Ingresso Meia/Social, confira:

Ingresso VIP

Garante ao portador acesso aos dois dias de evento, entrada antecipada, lugares reservados, preferencia e exclusividade para foto e autografo com as atrações, além de um Kit contendo bolsa, camiseta, copo e botton todos os itens sendo exclusivos para retirada na entrada do evento.

O custo para adquirir o Ingresso VIP é de R$ 120 (venda somente antecipada)

O número de ingressos VIP é limitado!

Ingresso Normal

Garante ao portador acesso ao evento, entrada no horário padrão e acesso as atrações do evento de acordo com a disponibilidade e respeitando a fila de espera.

O custo para adquirir o Ingresso Normal é de R$ 80 para dois dias (venda somente antecipada) e R$ 60 para um dia.

Ingresso Meia/Social

Garante ao portador acesso aos dois dias de evento, entrada no horário padrão e acesso as atrações do evento de acordo com a disponibilidade e respeitando a fila de espera.

Estão aptos a adquirir o ingresso meia/social: Estudantes | Idosos (maiores de 60 anos) | Portadores de deficiência | Jovens entre 15 a 29 anos comprovadamente carentes | Doadores de sangue registrados no hemocentro | Professores

Todas as categorias acima citadas poderão adquirir o ingresso meia e fica de responsabilidade do comprador apresentar a documentação comprobatória na entrada do evento, caso não seja apresentado a documentação necessária sera permitido que o comprador pague a diferença para enfim ter acesso ao evento.

Além disso o Ingresso Meia/Social também sera disponibilizado mediando doação de 1 Kg de alimento não perecível (excetuando sal) ou de 1 livro na entrada do evento indiferente se o ingresso garante a entrada de 1 ou 2 dias. Todos os produtos arrecadados serão doados posteriormente.

O custo para adquirir o Ingresso Meia/Social é de R$ 40 para dois dias (venda somente antecipada) e R$30 para um dia.

LOCAIS DE VENDA DOS INGRESSOS

Unidades Ticket Loko

Av. Brasil (Ao lado do Hotel Águas do Iguaçu): das 17h às 23h

Rafain Chopp: das 18h às 00h

Shopping Catuaí Palladium: das 10h às 23h

Park Foz (Jorge Schimmelpfeng): das 17h às 23h

Cataratas JL Shopping: das 10h às 23h