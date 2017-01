Estão abertas as inscrições para a segunda turma em Foz do Iguaçu do curso “Cozinhas do Mundo”, da escola francesa de gastronomia Le Cordon Bleu, uma das mais renomadas do mundo. O curso será realizado no Centro de Capacitação do Sindicato de Hotéis, Restaurantes e Bares – Sindhotéis. O espaço foi criado com o patrocínio da Itaipu Binacional.

As inscrições vão até o preenchimento das 18 vagas disponíveis e devem ser feitas pelo site www.capacitacaosindhoteisfoz.com.br, e-mail ccs@uniamerica.br ou pelo telefone (45) 3028-9444.

Oferecido pela segunda vez em Foz do Iguaçu, o curso é destinado a cozinheiros amadores ou profissionais. A primeira turma se formou em dezembro de 2016. Neste ano, as aulas serão ministradas aos sábados e domingos, no período das 8h às 18h, entre os meses de março e julho.

Durante cinco meses, os alunos aprenderão técnicas de excelência das cozinhas mais importantes do planeta, como a francesa, italiana, mediterrânea, asiática e peruana.

O curso, com certificado da Le Cordon Bleu, permitirá ao aluno atuar sobre as exigências do mercado mundial, conhecer normas nacionais e internacionais para manipulação de alimentos, realizar as principais receitas de cada cozinha e ter domínio de técnicas de produção dos mais sofisticados pratos de uma gastronomia de alto nível.

O investimento é de R$ 15 mil, valor que pode ser divido em até seis vezes no boleto ou no cartão de crédito. No boleto, o valor pode ser parcelado em até duas vezes sem juros. De três a seis vezes no boleto há 10% de acréscimo. No cartão de crédito, o parcelamento pode ser feito de duas a seis vezes, com 6% de acréscimo.

Cozinha-escola

A exemplo do ano passado, as aulas serão conduzidas por chefs da filial Le Cordon Bleu do Peru. São 140 horas de aprendizagem na cozinha-escola do Centro de Capacitação do Sindhotéis, com 500 m².

Inaugurado em maio do ano passado, o Centro foi criado com apoio de associados do Sindhotéis e patrocínio máster da Itaipu Binacional, Fundo Iguaçu, Iguassu Convention & Visitors Bureau, Confederação Nacional do Comércio e Federação Brasileira de Hospedagem e Gastronomia.