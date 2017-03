Após ser o curta-metragem vencedor da etapa nacional, o curta-metragem Clube Stalker, produzido por acadêmicos da Unila, agora é o representante brasileiro na última fase do concurso da SKY Brasil.

O resultado da primeira fase foi anunciado na última segunda-feira, 27, e desde ontem, 01º, uma nova votação foi aberta. O filme de direção e roteiro de Alice Nicolau, estudante da Universidade sediada em Foz do Iguaçu, concorre com mais oito curtas da América Latina o concurso da “DirecTV Cinema +”.

A votação popular será encerrada no dia 15 de março e o grande campeão terá a oportunidade de estudar na University of Southern California School of Cinematic Arts, em Los Angeles, Califórnia (EUA). Além disso, a Universidade do vencedor ganhará um prêmio no valor de R$ 16.125,00 para investir em melhorias estruturais para o curso de Cinema e Audiovisual. “Esta é uma oportunidade para revelar jovens cineastas latino-americanos”, disse Alice Nicolau, em entrevista ao Clickfoz em 06 de fevereiro.

Para votar, basta acessar este link. O filme iguaçuense é o primeiro da lista: Alice Nicolau – Clube Stalker. O resultado final será divulgado no dia 22 de março. Assista na íntegra:

Sobre o curta-metragem

O filme feito de maneira colaborativa e independente, foi gravado no final do ano passado. “A ideia do Clube Stalker surgiu a partir de experiências de acosso e violência sofridos por mim, minhas amigas e amigos. A personagem Barbara implicitamente simboliza uma jovem imigrante em um estado de estresse pós-traumático. No filme se vê impresso um estado de hostilidade interna e externa. O curta-metragem Clube Stalker vem não só da necessidade de falar sobre violência de gênero, a questão da mulher, e da desumanização das relações interpessoais, mas também da questão da saúde mental, do trauma, da paranoia, do pânico, da depressão e do suicídio”, explica a diretora.

Nas redes sociais, Alice Nicolau anuncia e comemora a vitória na primeira fase da competição: