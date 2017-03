Jogando no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, a equipe do Foz Cataratas/Coritiba derrotou o São José por 2 a 1. Os gols da partida foram marcados pela zagueira iguaçuense Bruna Amarante contra, aos 16 minutos da primeira etapa, Priscila aos 27 e Camila, aos 44 do segundo tempo, garantiram a primeira vitória da equipe paranaense no campeonato.

Com o resultado, a equipe do Foz/Coxa passa a ocupar a sexta posição com três pontos ganhos, enquanto a equipe do São José caiu para o sétimo lugar com apenas um ponto conquistado.

A equipe iguaçuense iniciou a partida marcando forte no campo do adversário e criou as principais chances de ataque. Mas, aos 16 minutos, uma bola cruzada na área pela equipe do São José, bateu no joelho da zagueira iguaçuense Bruna e entrou no contra pá da goleira Karen, que nada pode fazer. Mesmo após o gol, as poderosas do Foz não se abateram e contra tudo e contra todos buscavam igualar o placar, que não aconteceu na primeira etapa.

No intervalo, o técnico Ivan Carlos corrigiu o posicionamento de algumas atletas e pediu que mantivessem a mesma pegada do primeiro tempo. As meninas voltaram com a mesma vontade e determinação, buscando a todo instante o gol. Até que aos 27 minutos, em jogada de linha de fundo, a bola foi cruzada na área, a zaga afastou e Priscila de fora da área bateu de primeira sem chance para a goleira.

Depois do empate, a partida ganhou em intensidade e as duas equipes se lançaram em busca da vitória. Até que aos 44 minutos, Priscila recebeu a bola pela esquerda, levou a marcação e chutou para a área, Camila bateu de primeira no alto da goleira Thais Helena, que não chegou na bola.

As meninas da fronteira voltam a jogar pelo Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira 29, às 19 horas, perante a sua torcida. A partida será realizada no estádio Pedro Basso contra a equipe do Vitória da Bahia. Os ingressos antecipados podem ser adquiridos com desconto no Ticket Loko da Avenida Brasil, Rafain Chopp e Shopping Catuaí Palladium e Cinco Elementos Turismo na Avenida Brasil.