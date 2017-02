A Casa do Empreendedor de Foz do Iguaçu, em parceria com o Sistema Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), começa na segunda-feira , 13, as declarações de imposto de renda Pessoa Jurídica para microempreendedores individuais. O espaço funciona das 8h às 14h e contará com uma equipe específica para o atendimento, cedida pelo SEBRAE.

O prazo final para declaração anual é dia 31 de maio, entretanto, a recomendação é que o empresário não deixe para última hora e aproveite a semana de declaração.

A secretária de Desenvolvimento Econômico e Indústria e Comércio, Salete Horst, lembra que é importante fazer o controle diário do faturamento durante todo o ano para a declaração anual. “Nós entregamos uma planilha que o empresário deve preencher durante o ano a soma tudo que ganhou no mês e colocar o total no relatório para agilizar a declaração”, explica.

Segundo Salete, a partir de janeiro os empresários já podem fazer a declaração e quanto mais cedo for feito, para evitar possíveis irregularidades. “A partir de janeiro precisa fazer a declaração, a casa disponibiliza dois consultores fixos para fazer essa declaração gratuita para o MEI, pedimos os proprietários de MEI procurem a casa para fazer a declaração e que esteja totalmente regular”, adverte.

Casa do Empreendedor

O local existe desde 2011 e foi criada depois da publicação da Lei 126 de 2006, que pede um espaço para o atendimento ao microempreendedor. A Casa atende em média cerca de mil novos empresários que buscam todo ano, dando a orientação para abrir o novo negócio. Atualmente existem mais de oito mil microempreendedores em Foz do Iguaçu.

Além da orientação técnica e assessoria contábil, o local também possui um programa de crédito voltado aos pequenos empresários. “O valor pode ser investido no estabelecimento, com reformas, capital de giro ou estrutura. No local o empreendedor sai com o alvará e ainda a possibilidade de ter crédito”, explicou Salete.

Para abrir uma microempresa individual, o iguaçuense deve levar até a Casa do Empreendedor a documentação pessoal e comprovante de residência. Após passar pelo crivo ele sai com um alvará provisório no mesmo dia.

“O interessado deve estar com CPF regular, com endereço legal com inscrição imobiliária e não possuir outra empresa no nome. Na sequencia é feita a parte de fiscalização para emissão do alvará definitivo”, acrescenta a secretária.

Todos os serviços prestados pela casa do empreendedor são gratuitos.