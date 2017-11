Não serão apenas as atrações culturais e artísticas que farão do Natal de Foz do Iguaçu um grande evento este ano. Entre as muitas novidades da decoração, um túnel de luz e som será instalado no calçadão da Rua Barão do Rio Branco e uma árvore de luzes de 15 metros de altura tornará a Praça da Paz um dos principais pontos iluminados da festa. Aos poucos, o Gramadão da Vila A também está entrando no clima do Papai Noel.

A decoração está sendo montada nas avenidas Brasil e Jorge Schimmelpfeng, na Praça da Paz e no Gramadão. Nesta segunda-feira, 20, começou a montagem dos pórticos. O material utilizado na decoração dos natais passados foi reaproveitado, com mais cores. Das decorações anteriores, também serão reaproveitadas a Casa e a Fábrica do Papai Noel, que já estão sendo instaladas na Praça da Paz.

A iconografia do evento passou por algumas mudanças, com a inclusão da cor verde aos tradicionais vermelho e dourado. Outra novidade será a iluminação dos 222 banners espalhados pelo corredor turístico. Luz e interatividade, com muitas atrações acontecendo ao mesmo tempo, serão as bases das estruturas montadas na Praça da Paz e no Gramadão.

O Natal de Foz 2017, na Praça da Paz e no Gramadão da Vila A, terá autos de Natal que já foram testados e aprovados na cidade que promove, há vários anos, a festa mais bonita do Brasil: o município de Gramado, no Rio Grande do Sul. As apresentações deste Natal prometem até cenas dignas de Hollywood, como anjos voando e um Papai Noel descendo do céu em seu trenó.

No Gramadão, a Companhia Sorriso com Arte, de Santa Maria (RS), traz nos dias 2 e 3 de dezembro um auto natalino que utiliza uma infraestrutura impressionante, com um palco de oito metros de altura e guindastes para performances aéreas.

Os 32 integrantes da companhia, entre atores, bailarinos, acrobatas, músicos e técnicos, vão deixar o público boquiaberto, principalmente com as acrobacias aéreas, executadas a 52 metros de altura. Até o Papai Noel vai voar sobre a plateia.

A abertura do Natal será no dia 30 de novembro, na Praça da Paz, onde o Papai Noel chega junto com o espetáculo da Companhia Arte & Manha, de Guarapuava (PR), que também utiliza recursos circenses, de música e de interação com a plateia para emocionar o público.

Programação

A programação começa no dia 30 de novembro, com a apresentação do auto de Natal da Companhia Arte & Manha, de Guarapuava, e segue até 22 de dezembro. Às terças, quartas, quintas e sextas-feiras haverá apresentações na Praça da Paz; aos sábados e domingos, no Gramadão. Com a divisão da festa em dois espaços, a expectativa é garantir maior diversidade de público e movimentar a economia do município.

Tanto no Gramadão quanto na Praça da Paz haverá shows de cantores expoentes, de “pratas da casa” de Foz do Iguaçu e de atrações populares, como a dupla sertaneja Willian e Renan. No Gramadão, além do auto de Natal, será montado um palco especial, próximo à Concha Acústica, para receber a Orquestra Sinfônica do Paraná, com mais de 85 integrantes.

Depois do primeiro final de semana de dezembro, com a apresentação do auto de Natal, o palco do Gramadão volta a ser ocupado no sábado e domingo seguinte pela Orquestra de Viola Lindeira, projeto que conta com apoio de Itaipu. Nos dias 16 e 17, será a vez da Orquestra Sinfônica do Paraná.