O decreto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que dificulta a concessão de vistos para os brasileiros, vai contribuir para multiplicar o número de turistas na “Miami da fronteira”. Ciudad del Este, no Paraguai, terceiro maior centro de compras do mundo, está preparada para receber não só os brasileiros que costumam viajar a Miami ou Nova York para fazer compras, como também os argentinos, prejudicados pelo mesmo decreto de Donald Trump.

Separada apenas por uma ponte de Foz do Iguaçu, no Brasil (a Ponte da Amizade), Ciudad del Este é hoje a segunda cidade mais importante do Paraguai, com um comércio que movimenta as principais marcas e grifes mundiais. A cotação do dólar no patamar atual, abaixo de R$ 3,30, diminuiu ainda mais a diferença em relação ao mercado brasileiro, com preços entre 30% e 40% mais baixos, principalmente nos produtos de luxo.

“O Destino Iguaçu está preparado para receber bem os turistas de compras”, afirma Gilmar Piolla, que é superintendente de Comunicação Social da Itaipu Binacional e secretário-geral do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu (Codefoz). “As lojas e shoppings não ficam nada a dever aos melhores estabelecimentos do exterior”, diz.

Piolla aponta ainda outras vantagens para quem optar por fazer as compras na região de fronteira. “Foz do Iguaçu apresenta uma excelente relação custo-benefício para o visitante, especialmente em sua hotelaria”. Além disso, lembra, a cidade está a menos de duas horas de voo dos principais centros emissores de turistas do Brasil – São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte, entre outras grandes cidades.

Novas regras

Os brasileiros que se acostumaram a adquirir produtos importados nas lojas de Miami e Nova York têm a opção de não depender mais do mau humor do presidente Trump, cujo decreto já está em vigor. Pelas novas regras, a entrevista para a renovação de vistos deve ser feita a cada 12 meses, quando antes a validade era de 48 meses.

Além disso, a isenção da entrevista para quem pede o visto pela primeira vez foi reduzida. Agora, é exigida para menores de 14 anos (antes, era para menores de 15) e para idosos entre 66 e 79 anos (antes, idosos acima de 66 anos estavam isentos). Sem contar que, mesmo pelas regras anteriores, muita gente já não conseguir obter o visto de entrada.

“Hermano”

Para fazer compras no Paraguai, não é preciso visto ou qualquer tipo de autorização especial. Para atravessar a fronteira, basta levar um documento de identidade. E, para fazer compras, é só respeitar o limite de isenção de US$ 300. Serão cobrados impostos do que for comprado acima deste valor. E, mesmo assim, o preço final, na maioria dos casos, ainda ficará bem mais baixo do que se a compra de importados for feita no Brasil.

O comércio de Ciudad del Este está concentrado em shopping centers que oferecem todo o conforto aos compradores. Há uma gama variada de lojas, que apresentam lançamentos mundiais de eletrônicos, produtos de informática, perfumes, bebidas, moda masculina e feminina, decoração e tudo o que faz a alegria dos brasileiros que viajam a Nova York ou Miami, com a diferença de que Ciudad del Este está num país vizinho e amigo.

Turismo

Quem vem fazer compras em Ciudad del Este, certamente vai se hospedar em Foz do Iguaçu, onde a oferta de leitos é uma das maiores do Brasil. Há hotéis de todas as categorias, dos mais simples aos mais luxuosos, com preços que tornam o custo-benefício incomparável com outros destinos turísticos do Brasil. Foz do Iguaçu oferece, ainda, bons restaurantes e a possibilidade de fazer compras não só no Paraguai, como na Argentina, onde também há os cassinos, procurados por muitos brasileiros.

Foz do Iguaçu é o único destino turístico brasileiro que tem em seu território duas maravilhas mundiais: as Cataratas do Iguaçu, eleitas uma das Sete Novas Maravilhas da Natureza, em 2011; e a usina de Itaipu, que em 1995 foi eleita por engenheiros do mundo inteiro uma das Sete Maravilhas da Engenharia. Foz, por estar na fronteira de dois países, concentra tanto o turismo de compras como o de lazer, o de aventuras, o de esportes radicais e o de contemplação da natureza.