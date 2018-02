O deputado estadual e presidente do PSD Paraná Ratinho Jr. Esteve nesta sexta, 23, reunido com lideranças do turismo de Foz do Iguaçu. Durante a reunião realizada no Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), foram levantadas as demandas e desafios do setor. Também participaram do encontro o deputado federal Evandro Roman (PSD-PR) e o interlocutor do PSD em Brasília, professor Sergio de Oliveira.

O secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos de Foz, Gilmar Piolla, contou que “os maiores desafios para o setor são os gargalos de infraestrutura, que não permitem continuar crescendo no ritmo desejado”. Ele vê a necessidade urgente da melhoria e expansão do aeroporto, duplicação da Rodovia das Cataratas, revitalização do corredor turístico, construção da perimetral e do Viaduto da Costa e Silva. “Sem estas obras, vamos ter dificuldades de receber turistas e não vamos receber bem aqueles que vem. E não receber bem é ferir um destino turístico”, explica Piolla.

Em resposta às demandas, o deputado estadual disse que é preciso planejar o turismo a médio e longo prazo. “O poder público tem que deixar de ser um entrave para o desenvolvimento. Tem que ser um facilitador para trazer mais desenvolvimento, fazer com que o nosso turista que vem de outras regiões possa ficar mais tempo possível aqui”, frisa Ratinho Jr.

O deputado anunciou ainda que o plano de governo em desenvolvimento dá um destaque ao turismo, que terá um orçamento maior para promoção dos destinos. “O governo estadual gasta R$ 150 milhões em publicidade. Pelo menos 40% deste recurso será usado para promover o turismo. Além disso, transformar a secretaria de turismo em uma agência ou autarquia pada dar mais agilidade na tomada de decisões, montagem de equipe e trabalhar estrategicamente os turistas da América Latina”, explica Ratinho Jr.

Proposta da ACIFI

Além de receber as demandas do turismo, a Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu (Acifi) formalizou a entrega de pedidos para melhoria da infraestrutura no município. Entre elas, estão a perimetral leste, concessão dos pedágios e viaduto na entrada do cidade, entre a BR-277 e Avenida Costa e Silva.