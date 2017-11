Chegou a hora de aproveitar os produtos com até 50% de desconto na Panorama. Ao contrário das outras lojas de varejo, que fazem apenas uma sexta-feira de ofertas, a Panorama Home Center realiza a Black Week, de 24 a 30 de novembro. Será uma semana inteira com preços imperdíveis em todas as 10 lojas da rede em Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, Medianeira e Toledo.

A edição de 2017 da campanha de vendas será marcada por ofertas especiais em todos os setores. Na Black Week o cliente vai comprar desde materiais básicos de construção, organização, decoração e acabamentos.

Para maior comodidade, durante a semana, todas as lojas ficarão abertas até às 18h30, assim os clientes terão mais tempo de pesquisar e aproveitar as promoções. No sábado (25), o atendimento será das 8 às 13 horas, com exceção da JK que fica aberta até às 14h30 e Toledo até às 16 horas.

Durante a Black Week é possível também solicitar o Cartão Panorama. Com ele todas as compras podem ser parceladas sem juros, no preço à vista, em até 15 vezes. Quem preferir pode pagar em até 24 vezes iguais e sem entrada. Uma das condições exclusivas é de que com o cartão é possível parcelar desde a compra de materiais básicos como tijolo, cimento, pedra, areia e cal até produtos de acabamentos como louças, tintas, pisos e revestimentos.