O especialista em animação, modelagem e composição em 3D, que utiliza a tecnologia para salvar vidas, Cicero Moraes é uma das presenças confirmadas no 14º Congresso Latino-Americano de Software Livre e Tecnologias Abertas (Latinoware) que, ocorrerá entre os dias 18 e 20 de outubro, no Parque Tecnológico Itaipu (PTI), em Foz do Iguaçu.

As inscrições ainda podem ser realizadas pela página: http://lapsi.latinoware.org/.

Moraes mostrará ao público como utilizar a tecnologia 3D para reconstruir faces históricas e salvar vidas, tanto no campo da saúde humana quanto da veterinária. Um dos seus trabalhos foi a criação de uma prótese facial para um homem que havia perdido parte do rosto em decorrência de um câncer, em São Paulo. Essa técnica é chamada de fotogrametria. Com uma série de fotos tiradas de ângulos diferentes e uso de um software livre, é desenvolvida uma malha digital da face do paciente. Após os testes de encaixe, é feita a impressão da estrutura, depois adaptada, pigmentada e implantada no paciente.

“É uma honra ver que uma tecnologia, até pouco tempo limitada a tela de um computador, possa ser materializada pela impressão 3D e salvar vidas”, disse o designer.

Casco do Fred

Na veterinária, ele já reconstruiu parte dos corpos de 11 animais. Entre eles um casco de jabuti. O animal teve seu casco queimado num incêndio. Sem o casco, corria constante risco de se machucar devido a incidência direta dos raios solares na pele ou arranhões causados por espinhos. Mas graças ao trabalho de uma equipe de veterinários e do designer, o jabuti, que ganhou o nome de Fred, teve seu casco reconstruído e voltou a viver normalmente.

Segundo Moraes não foi nada simples. Foram três meses de muito trabalho. Depois de pelo menos 80 fotos do Fred e de um animal parecido, foi possível projetar Fred em 3D e imprimir o casco na medida exata.

“Produzi três peças que seriam muito difíceis de fazer com equipamentos comuns. Foram mais de 50 horas de impressão”, contou.

Figuras históricas

A reconstrução facial forense, uma técnica que utiliza duas abordagens, a anatômica e a estatística para revelar figuras históricas é outra especialidade de Moraes. A partir de um crânio ele consegue revelar a aparência dessas figuras quando eram vivas. Nesse campo já reconstruiu a face de oito santos e dois beatos católicos, dentre eles Santo Antônio e São Valentim (namorados), Santa Rosa de Lima e Madre Paulina. Recentemente Moraes esteve no Peru, pela sétima vez, para apresentar o rosto de duas figuras históricas, a Senhora de K’anamarka e o Senhor de Sipán.

Latinoware

O Latinoware ocorre há 14 anos por iniciativa da Itaipu Binacional e do Parque Tecnológico Itaipu (PTI). É considerado um dos mais importantes eventos do setor na América Latina, pela oportunidade de debate de conceitos e novas ideias, apresentação de ferramentas livres, geração de conhecimentos, integração do público entusiasta e disseminação de projetos inovadores em código aberto.

Durante os três dias serão cerca de 170 palestrantes e mais de 210 atividades. “Embora seja um evento de tecnologia, é muito humano. Conta história de pessoas que utilizam a tecnologia em prol da comunidade. Um dos exemplos é o próprio Cícero Moraes”, explica Marcos Siriaco Martins, da comissão organizadora.

Mais informações no site: http://latinoware.org/.