Uma das entidades que fazem parte do Município e que compõem o quadro do Funcriança, a Sociedade Civil Nossa Senhora Aparecida, promoveu um café da manhã no salão de eventos do hotel Bourbon para apresentar os trabalhos desenvolvidos e incentivar empresários de toda comunidade a contribuir com doações do imposto de renda ao Funcriança.

Essas doações são destinadas à entidades socioassistenciais que participam dos editais do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) e que se mostram aptas a receber o benefício, tanto porque trabalharam na captação de recursos como porque comprovaram a qualidade de seus programas voltados ao atendimento de crianças e adolescentes em vulnerabilidade social.

Participaram do encontro o secretário municipal de Assistência Social, André dos Santos, representando a prefeita Inês Weizemann, Sidnei Ribeiro, presidente do CMDCA, o coordenador da Sociedade Civil Nossa Senhora Aparecida, Alex de Lima, o presidente da entidade, Frei Joaquino Sartoro e empresários da cidade.

Para o secretário de Assistência Social, eventos como este servem para aproximar o poder público das instituições que são atendidas pelo município e que prestam importante papel na sociedade. “É importante ressaltar que cada entidade que recebe benefício do Funcriança, com o que foi destinado do imposto de renda, busque essa captação de recursos e procure apresentar à sociedade seu valor e trabalho com as crianças atendidas. É uma forma de conhecermos mais de perto o que fazem e estreitar relações”, disse André dos Santos.

O Frei Joaquino Sartoro, da Sociedade Civil Nossa Senhora Aparecida, com programas de atendimento aprovados pelo CMDCA, enfatizou a história da instituição e agradeceu a todos que acreditam no desenvolvimento dos projetos da entidade. “Espero que todos entendam que nossos projetos servem para valorizar o jovem, atender aqueles que mais precisam, dando a oportunidade de crescerem com mais dignidade”, disse o Frei

Entidade

A Sociedade Civil Nossa Senhora Aparecida foi fundada em 23 de abril de 1997. Gerencia programas sociais nas áreas da saúde, educação e assistência social. São programas voltados para a inserção do jovem na sociedade, na qualificação, cuidado e valorização do ser humano, independente de idade e raça.

Funcriança

É um fundo público com CNPJ específico, criado por lei, composto pela destinação de parte do Imposto de Renda devido por pessoas físicas ou jurídicas, além de doações voluntárias e de recursos públicos. Para captar recursos deste fundo, as entidades devidamente cadastradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) podem apresentar projetos inovadores e de reconhecido impacto social.