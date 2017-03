Humor, picardia, irreverência, descontração. Esses são alguns dos ingredientes que invadirão os eventos nacionais de turismo, capitais brasileiras e cidades paranaenses para divulgar o Destino Iguaçu com bom humor. Eles estão ganhando corpo e forma através do time de humoristas contratados pelo Iguassu Convention & Visitors Bureau para promover os atrativos da região.

Os preparativos para essa inovadora caravana do humor saindo da fronteira rumo ao país afora estão a todo vapor. A troupe, formada por quatro comediantes de São Paulo e Curitiba, já esteve em Foz do Iguaçu, Ciudad del Este (Paraguai) e Puerto Iguazú (Argentina), para viver a inesquecível experiência de visitar os atrativos da região.

Os humoristas vivenciaram as principais atrações turísticas, como as Cataratas do Iguaçu, o Parque Nacional do Iguaçu, Macuco Safari, o Complexo Turístico Itaipu, o Parque das Aves, o Marco das Três Fronteiras, o Complexo Dreamland, o Templo Budista e a Mesquita. Também conheceram os atrativos do Paraguai e Argentina, como o paraíso das compras, da gastronomia e dos cassinos.

Além dos pontos turísticos, os comediantes passearam pelo centro de Foz do Iguaçu, Ciudad del Este e Puerto Iguazú com objetivo de conhecer melhor as cidades e um pouco das características da população fronteiriça, seus costumes, hábitos e vocabulário muito peculiar.

O time do humor do Destino Iguacu é formado por Afonso Padilha (comediante, humorista e roteirista de Curitiba), Rodrigo Marques (humorista de Stand up Comedy e integrante do “A Culpa é do Cabral” do Comedy Central, de São Paulo), Emerson Ceará (comediante, humorista e roteirista de Curitiba) e Hallorino Junior (ator, humorista e publicitário de Curitiba).

Roteiro

A promoção do Destino Iguaçu com muito humor faz parte das inovações do Iguassu Convention & Visitors Bureau, fugindo do formato convencional do mundo corporativo turístico. O diretor executivo, Basileu Tavares, explica que os profissionais “já beberam da água da fronteira” e agora estão na fase das produções humorísticas que serão espalhadas pelos quatro cantos do Brasil.

“A proposta é divulgar as nossas atrações turísticas, a nossa cultura de uma forma leve e descontraída, sempre respeitando a diversidade cultural existente na fronteira, valorizando todo patrimônio humano e natural”, explicou o diretor executivo do Iguassu CVB.

O humor na divulgação do Destino Iguaçu estará presente em duas campanhas promocionais: “Iguaçu tem a maior queda por você” (de abrangência nacional) e “Iguaçu Food Trip” (voltado ao mercado do Paraná). A estreia será na ação “Iguaçu tem a maior queda por você”, que será realizada em Curitiba no dia 14 de março. A promoção na capital paranaense tem apoio da ABAV-PR.