Foz do Iguaçu vai fortalecer a atuação no mercado nacional na maior feira de turismo do Brasil. A Secretaria de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, através da Gestão Integrada de Turismo, promove o destino na ABAV Expo Internacional de Turismo. A 45ª edição da feira será realizada entre os dias 27 e 29 de setembro em São Paulo.

Paralelamente a feira, também acontece a 48ª edição do Encontro Comercial Braztoa. São esperados aproximadamente 40 mil profissionais do setor, 1100 marcas expositoras, 900 profissionais de imprensa e a participação de companhias aéreas internacionais. Também estão previstas palestras, debates e mesas redondas na Vila do Saber.

“A Abav reúne os principais players do turismo. A presença do nosso destino é estratégica porque nos permite fortalecer as parcerias já existentes, além de buscar abrir novas linhas de negócios para os nossos parceiros que operam em Foz do Iguaçu”, explica o diretor de Promoção, Marketing e Eventos, Washington Sena.

A ABAV Expo tem o público formado por compradores e tomadores de decisão das principais agências de viagens dos mais variados segmentos, além de gestores de viagens corporativas, as mais importantes operadoras emissivas e receptivas e demais profissionais do setor. A presença maciça da mídia, nacional e internacional, garante uma visibilidade adicional.

“A área de turismo no mercado digital é uma tendência real e crescente. Espero que os agentes do turismo de Foz aproveitem essas informações”, reforça o diretor.

Mercado em destaque

São Paulo é o principal emissor de turistas para Foz do Iguaçu. O Parque Nacional do Iguaçu, onde estão localizadas as Cataratas do Iguaçu, registrou de janeiro a agosto a entrada de 219 mil paulistas no atrativo, contra 202 mil em relação ao mesmo período. O aumento no movimento foi de 8,6%.

Forma de Participação

O Destino Iguaçu participará do evento de forma integrada contemplada dentro da Estratégia de Marketing e Gestão Foz do Iguaçu Destino do Mundo, em parceria entre a Secretaria Municipal de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Iguassu Convention & Visitors Bureau (ICVB), Itaipu Binacional e COMTUR, com um estande de 40 m².