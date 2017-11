A partir de quarta-feira, 15, Foz do Iguaçu ganha novo atrativo turístico. O Iguassu River Tour é um passeio a bordo do Macuco Aventura X com muita informação e curiosidades sobre as nossas fronteiras e pontes. Dura cerca de 1h e o roteiro tem como saída da base náutica do Echaporã Navegação e Turismo, no rio Paraná, passa pela Ponte da Amizade (BR-PY), vista panorâmica da usina hidrelétrica Acaray, vista panorâmica da barragem de Itaipu Binacional, encontro do rio Iguaçu com o Rio Paraná e Ponte da Fraternidade (BR-AR). A embarcação tem capacidade para 20 pessoas.

“Queremos mostrar que os nossos rios devem ser contemplados e vivos. O rio Iguaçu e o Paraná têm muitas histórias que precisam ser contadas e as nossas pontes respiram curiosidades. Navegar em nossas fronteiras é uma das coisas mais belas que a nossa região proporciona e queremos mostrar isso”, conta Marcelo Valente.

O passeio será diário, com saídas da Av. Brasil, 106, às 17h30. O valor para turistas será R$ 89. Crianças até 3 anos de idade, não pagam. Até 11 anos, R$ 50. Moradores de Foz também pagam R$ 50.

As reservas podem ser feitas através do site iguassucitytour.com.br ou do telefone (45) 3025-4070.