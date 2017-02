O Destino Iguaçu inicia a divulgação dos seus atrativos na América Latina neste ano com a realização de um workshop no Chile. O evento será promovido pelo Iguassu Convention & Visitors Bureau em conjunto com empresas associadas e instituições parceiras, na quarta-feira, 22, em Santiago.

A ação busca novos centros e ainda pouco explorados para intensificar a presença em países chaves. Em 2016, a promoção in loco no continente atingiu a Argentina (6 destinos) e Peru (Lima). Já em 2017 os países prioritários para receber ações efetivas do Destino são o Chile, Colômbia, Uruguai, Paraguai e novamente Argentina e Peru, abrangendo regiões não exploradas no ano passado.

O objetivo do evento deste mês é aumentar o movimento de turistas chilenos para Foz do Iguacu já neste ano. O Chile está entre os 15 principais destinos internacionais emissores de turistas para Foz do Iguaçu, tendo enviado em 2016 o total de 12.086 visitantes, número apenas 1% superior a 2015, conforme dados do Parque Nacional do Iguaçu.

Como? A ação deve reunir cerca de 60 agentes de viagens e operadores do Chile no Hotel NH Plaza Collection Santiago. Para isso, além do apoio dos mantenedores, conta com parceria da Embaixada do Brasil em Santiago, da Embratur (Instituto Brasileiro do Turismo), do Comitê Descubra Brasil e do Santiago Convention Bureau.

Durante o evento, os convidados serão recepcionados com um brunch e poderão realizar negócios com as empresas do Destino Iguaçu que estarão expondo seus produtos e serviços. Haverá ainda um espaço para a apresentação institucional do Destino que será feita pela coordenadora de visitors do Iguassu CVB, Elaine Tenerello.

“Ao realizarmos ações nesse formato queremos potencializar as vendas para o Destino Iguaçu, quer seja de passageiros individuais ou de grupos, além de potencializar o Destino como sede de eventos internacionais”, revela a coordenadora.

Elaine Tenerello avalia que a ausência de voos diretos do Chile para Foz do Iguaçu não é limitador para o turismo. “Somos privilegiados com conexões rápidas no Brasil através do Rio de Janeiro e São Paulo (SP) e também com opções chegando no Aeroporto de Puerto Iguazú (Argentina)”, analisa.

Quem? – O workshop no Chile contará com a participação de 13 empresas mantenedoras do Iguassu Convention & Visitors Bureau. Entre os atrativos turísticos estão o Parque das Aves e o Rafain Churrascaria Show. Das agências de turismo receptivas, participarão Martin Travel e Naipi Travel.

A viagem contará com boa presença de empresas da hotelaria: Wish Resort Golf Convention Foz do Iguaçu, Falls Galli Hotel, Hotel Continental Inn, Mabu Thermas Grand Resort, Nadai Confort Hotel, Rafain Palace Hotel, Recanto Cataratas Thermas Resort & Convention, Bourbon Cataratas Convention & Spa Resort e Wyndham Foz do Iguaçu.