Foz do Iguaçu tem vários motivos para comemorar este ano. O Destino Iguaçu bateu recordes de visitação em seus atrativos, ganhou novos equipamentos na hotelaria e gastronomia, lançou serviços, deu passos importantes em grandes projetos e fortaleceu suas instituições para os novos desafios de 2018.

Considerado termômetro do turismo iguaçuense, o Parque Nacional do Iguaçu superou o maior registro anual de todos os tempos, que foi de 1.642.093 visitantes, obtido em 2015. O nosso principal cartão postal para o mundo deve completar este ano com cerca de 1, 8 milhão de visitas – um aumento de quase 10% em relação ao ano anterior.

Também registramos altos índices na Itaipu Binacional, no Parque das Aves, no Complexo Dreamland, no aeroporto e na rodoviária. Isso sem falar nos novos passeios, como o Iguassu River Tour, e atrativos, como os dois bares de gelo. Entre os projetos estruturantes, destacamos passos importantes rumo à reforma do aeroporto, a duplicação da BR 469 e a construção do viaduto na Avenida Costa Silva.

Esses indicadores têm reflexo direto na ocupação hotelaria, cuja média mensal deve fechar próximo de 55%. Estamos caminhando para alcançar a sustentabilidade do setor, cuja capacidade de é de 28 mil leitos envolvendo cerca de 180 meios de hospedagem. Por falar em expansão, saudamos os hotéis Bourbon Business, Vivaz Cataratas e Ibis Budget.

Somada à força da hotelaria, temos os investimentos na gastronomia, que possui mais de 200 estabelecimentos com interesse turístico, entre restaurantes, churrascarias, bares, lanchonetes, confeitarias, cafeterias, pizzarias e sorveterias. A gastronomia do destino hoje é um atrativo adicional para seduzir os turistas.

São milhões de reais investidos em nossa hotelaria e gastronomia por empresários que acreditam em Foz do Iguaçu. Empreendedores dedicados, que dia e noite não poupam esforços para o fortalecimento do setor, sempre prestando atenção especial ao turista – um valioso patrimônio que sempre busca a excelência em serviço e infraestrutura.

Esses investimentos refletem diretamente na geração de emprego e distribuição de renda no município. O turismo é nossa principal indústria, gerando diretamente 11 mil empregos, entre outros milhares indiretamente. Com a expansão do setor, estamos garantindo o desenvolvimento de milhares de famílias iguaçuenses.

Diante de tantas boas notícias, enaltecemos, mais uma vez, a Gestão Integrada do Turismo. A união da parceria entre a iniciativa privada e o poder público, bem como nossas instituições representativas, têm garantido resultados positivos. Juntos, somos mais fortes e renovamos a cada virada de ano a confiança em nossa cidade. Com determinação e foco, alcançaremos os objetivos do futuro.

* Carlos Silva, empresário e presidente do Sindhotéis (Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Foz do Iguaçu e Região).