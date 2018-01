O Fusca é tão querido que até já ganhou as telas do cinema. Quem nunca se apaixonou ao assistir Herbie, o Fusquinha 51? Se você é um desses apaixonados, tem um Fusca ou quem sabe uma coleção deles, venha participar com seu carro de estimação da edição especial da Feirinha da JK, na próxima sexta-feira, 19, a partir das 19 horas, no mesmo local de sempre, na terceira pista da avenida.

A comemoração pelo Dia do Fusca marca mais um teste piloto para ampliação do atrativo nas noites de sexta-feira. Depois de ganhar edições nos feriados, a Fundação Cultural juntamente com a coordenação da feira, está apostando no sucesso das edições noturnas.

O coordenador Rafael Dalla Rosa, está com ótimas expectativas para esse próximo encontro e convida toda a comunidade a participar. “Estamos sempre variando as temáticas da feira para oferecer à comunidade novidades e oportunizar as pessoas um espaço para expor as coleções, as atrações artísticas e assim criar uma importante rede de convivência. Desta vez, a feira é dedicada aos amantes do Fusca, então, estamos convidando quem tem Fusca ou coleciona o carro para abrilhantar o evento”, comentou.

A reestruturação e valorização deste projeto tem surtido excelentes resultados para a comunidade e para os feirantes. A prefeitura, através da Fundação Cultural e da coordenação da feira, está ampliando oportunidades para geração de emprego e renda, e oferecendo à comunidade um importante espaço de lazer e celebração da diversidade cultural.

“Estamos comprometidos com uma visão desenvolvimentista e humana da cultura. Priorizar as feirinhas e o projeto Feira Livre das Nações é uma das principais estratégias para fortalecer a arte, a cultura, e dar oportunidade para os pequenos agricultores, os artesãos e os artistas locais”, explicou o Diretor Presidente da Fundação Cultural, Juca Rodrigues.

Mais atrações

Além de comemorar o Dia Nacional do Fusca, celebrado todo dia 20 de janeiro, essa edição traz a diversidade que já conquistou a comunidade da região: artesanato, gastronomia variada, produtos orgânicos fresquinhos e oriundos da agricultura familiar, além das atrações artísticas. O coletivo de Artistas de Foz do Iguaçu promete encantar o público com música de qualidade.

Nesta primeira experiência, a feirinha também vai receber a exposição de motos das Felinas da Fronteira e do VW Air Clube, alem do grupo de carros antigos de Foz e vda roda de capoeira do grupo Camboatá.