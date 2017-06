Está confirmada a participação da diretora do Instituto Brasileiro de Inteligência Emocional e Social (IBIES), Larissa Zeggio na abertura da palestra “Método Friends: ‘vacina’ para ansiedade e depressão”, nesta quinta-feira, 22, às 19h30, no Espaço Educacional Neosynapsis (Edifício Caesar Tower. Av. Pedro Basso, 472, Jd. Polo Centro, sala 504, Foz). O evento é gratuito, mas as vagas são limitadas (confirmar presença pelo telefone (45) 99900-9465). Larissa Zeggio é pós-doutora em Cognição e passou dois meses na Austrália com a criadora do método que acaba de chegar a Foz do Iguaçu. “O Friends é o único atestado pela Organização Mundial de Saúde para evitar ansiedade e depressão. É o que a ciência tem de melhor nessa área”, destacou a diretora – que falará por teleconferência.

De acordo com a diretora do IBIES, o Método Friends foi testado com rigor científico. “Isso indica que sempre há efetividade, independentemente de fatores como: quem aplica, em que país aplica e qual o nível social de quem recebe”. Os números mais recentes da Organização Mundial de Saúde (OMS) apontam o Brasil como país com a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade, no mundo, e o quinto país em casos de depressão. Em relação às crianças, a estimativa é que: de cada cinco, uma tem ou terá algum problema emocional grave, como ansiedade ou depressão[i]. Preocupada com o avanço da doença, a OMS elegeu 2017 como Ano de Combate à Depressão.

Método Friends – o melhor da ciência a serviço da família

O Método Friends foi criado na Austrália e é usado em quase 30 países, inclusive, como Política Pública. O acompanhamento é em grupo, definido por faixa etária. Um dos objetivos é promover resiliência, habilidade do ser humano de passar por adversidades sem ‘quebrar’ psicologicamente. A idade mínima para participar é quatro anos.

O lançamento do Método Friends, em Foz, está sendo organizado pela psicóloga Luziânia Medeiros, única facilitadora autorizada a atuar na cidade, atualmente. O objetivo é divulgar quais são as técnicas usadas para se desenvolver habilidades emocionais e sociais que evitam transtornos de ansiedade e depressão em crianças, jovens e adultos. “Não nascemos sabendo tudo. Na escola, aprendemos português, matemática… Com o Método Friends podemos aprender a lidar com nossas emoções de maneira saudável e a conviver melhor com os outros para sermos pessoas mais felizes. Desenvolver essas habilidades socioemocionais é uma grande herança que pais podem dar para filhos,” pontuou a psicóloga. Em Foz, a primeira turma do Método Friends, com crianças de oito a onze anos, está em andamento há um mês.