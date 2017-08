O Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná (UFPR) publicou, o resultado classificatório final de 11 dos 12 cargos do processo seletivo 1008/2017, da Itaipu Binacional. Também foi divulgada a lista dos candidatos e candidatas ao cargo de Profissional de Nível Superior Jr – Comunicação Social – Habilitação em Publicidade e Propaganda que ainda terão a prova discursiva corrigida. O resultado final desta vaga será anunciado no dia 20 de setembro.

A consulta do resultado e classificação pode ser feita diretamente no site do NC/UFPR: http://portal.nc.ufpr.br/PortalNC/Concurso?concurso=ITAIPU2017. Neste ambiente é possível, ainda, verificar o desempenho individual, mediante preenchimento do número de inscrição e da senha. O resultado também está disponível para consulta no site de Itaipu: https://www.itaipu.gov.br/processoseletivo/processo-seletivo-1008-ufpr.

O processo seletivo foi aberto para preenchimento de vagas e cadastro reserva em 12 cargos com formação universitária, técnica e ensino médio. A política da empresa estabelece reserva de vagas para pessoas com deficiência e negros e negras.

Foram inscritas 11.456 pessoas. Desde total, 5.177 das inscrições foram feitas em Curitiba e 6.369 em Foz do Iguaçu. Os salários-base variam de R$ 2.970,98 a R$ 6.602,74. Para as vagas de Foz do Iguaçu, serão acrescidos 13% ao salário-base (adicional regional).

Os candidatos e candidatas concorreram às vagas de nível superior (Administração; Computação ou Informática; Engenharia Cartográfica e de Agrimensura; Comunicação Social – Habilitação em Publicidade e Propaganda; e Computação e Informática – área de atuação Geoprocessamento), técnico (Técnico em Eletrônica ou Eletroeletrônica ou Mecatrônica; Técnico em Elétrica ou Eletrotécnica ou Eletromecânica, áreas de atuação: operação de usina e manutenção elétrica; Técnico em Saneamento ou Técnico Químico e Técnico com habilitação para realizar atividades de Topografia ou Geodésia ou Cartografia ou Agrimensura ou Geomensura) e de suporte (exigência ensino médio completo).