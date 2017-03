A edição de 2017 do projeto Mais Verão – Nos Caminhos ao Lago de Itaipu reuniu cerca de 2 mil atletas, de mais de dez modalidades, que participaram de 14 etapas. As três últimas ocorreram neste sábado, 04, e domingo, 05, em Foz do Iguaçu, Santa Helena e Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul. Houve disputas no futebol de areia, vôlei de praia, handebol de areia, slackline, stand up paddle, skate, biketur – entre outras modalidades. O projeto tem patrocínio de Itaipu Binacional, por meio do Programa Cultivando Água Boa (CAB), e começou no dia 4 de fevereiro.

Também receberam o Mais Verão os municípios de Entre Rios do Oeste e Mercedes (dias 4 e 5 de fevereiro); São José das Palmeiras e Marechal Cândido Rondon (dias 11 e 12 de fevereiro); Missal, Pato Bragado e Terra Roxa (dias 18 e 19 de fevereiro); e Diamante do Oeste, Guaíra, Itaipulândia e Santa Terezinha de Itaipu (dias 25 e 26 de fevereiro).

Em Foz do Iguaçu, as disputas ocorreram na recém-inaugurada Arena Gramadão, na Vila A. Foram mais de 40 duplas de vôlei de praia e 12 de handebol de areia. Também houve apresentações de slackline.

“Cada etapa do torneio teve pelo menos 15 equipes masculinas e 10 femininas de todas as modalidades, mas em Foz do Iguaçu e Santa Helena, por exemplo, esse número foi maior”, comentou o superintendente de Comunicação Social de Itaipu, Gilmar Piolla.

Segundo ele, todas as etapas ocorreram sem incidentes e o balanço da edição é positivo. Para 2018, uma das propostas que serão avaliadas é começar as atividades mais cedo, para que a última etapa ocorra antes do carnaval. Neste ano, a programação avançou para além do feriado porque houve mudança de gestão em muitas prefeituras.

Sobre o projeto

Além do patrocínio de Itaipu Binacional, o Mais Verão tem apoio da Agência de Desenvolvimento da Região Turística Cataratas do Iguaçu e Caminhos ao Lago de Itaipu (Adetur), Cataratas do Iguaçu – Destino do Mundo e Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu.