Não é de hoje que chorinho e samba conquistam uma legião de admiradores da nova geração. Reviver clássicos é cada vez mais frequente em rodas de amigos e saraus.

Apoiados nesse conceito, a casa do Chef (Beco Lorena, 119 – Vila Carimã) em Foz do Iguaçu promove neste domingo, 18, a partir das 16h, o 1º Choros & Serestas, um encontro entre músicos, amigos e música brasileira, regado à gastronomia de feira. O evento traz os moldes de feiras como da Praça Benedito Calixto em São Paulo, onde além de produtos de antiguidades, os visitantes também podem curtir um variado cardápio e ouvir boa música. “A nossa ideia foi de unir as duas coisas, no caso de Foz, oferecer essa gastronomia de feira, e também essa roda de choro, onde estamos todos juntos, em algo bastante informal e gostoso”, explicou Fábio Taveira, da Casa do Chef.

À mesa, os visitantes poderão saborear pastel de costela, sanduíche de pernil, chipa guaçu e doces brasileiros, além de bebidas quentes e frias. Na roda, o grupo instrumental Chorando em Guarani executa clássicos do samba e choro do final do século 19, até a década de 60, passando por Chico Buarque e produções atuais. “No evento não há público alvo, é para quem gostada boa música”.

Taveira, chef e músico há mais de 30 anos, comanda o evento, que deve ganhar a partir de agora, uma edição por mês. “Nossa intenção é de reunir esse público do choro e do samba e mesclar com a gastronomia em eventos mensais, para que o espaço permita esse convívio e traga à cidade essa cultura das grandes feiras espalhadas pelo Brasil. Queremos que esse evento seja uma celebração da música e da amizade”.

Ingressos

O ingresso antecipado para o evento pode ser adquirido até às 12h (meio-dia) deste sábado a R$ 25,00, com a vantagem de reverter o valor em consumo, ou na hora, sem essa vantagem. Veja os pontos de venda: Loja Bambina, Delion Café, Europa Bar, Europa Bar Fórum, Rockz Burger e Tetris Container Hostel.