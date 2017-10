Para fomentar e dar visibilidade às expressões culturais de Foz do Iguaçu, um coletivo de artistas e realizadores uniu-se para promover atividades em praça pública. O projeto de música e circo acontece todas as manhãs de domingo, na Feira Livre da JK, no centro da cidade, onde é apresentada programação gratuita para a população.

Na mesma agenda, dois projetos acontecem paralelamente. O “Quanty Music” é uma espécie de palco aberto feito por músicos profissionais e professores, com participação de convidados e visitantes da feira. O projeto “Brincadeira Circo Show” reúne uma trupe de artistas circenses. Eles fazem performances, malabarismo, tecido acrobático e brincadeiras.

Conforme o músico José Luiz Pereira, integrante do “Quanty Music”, as iniciativas são custeadas e promovidas pelos próprios artistas e realizadores culturais. “Contamos com o apoio da população, que prestigia nossas apresentações e celebra a criatividade iguaçuense todas as manhãs de domingo”, frisa.

Segundo Pereira, as primeiras exibições começaram tímidas, mas o público foi crescendo rapidamente. Hoje, as atividades são acompanhadas não apenas por visitantes da Feira Livre da JK, mas também por apreciadores de boa música, crianças e famílias que entregam-se aos encantos do circo. “Podemos dizer que já temos uma plateia fiel e interativa”, afirma.

Democratizar

O objetivo do coletivo, explica José Luiz Pereira, é democratizar o acesso à arte e à cultura entre a população. “É uma forma de quebrar paradigmas, mostrar que a música, o circo e todas as artes produzidas aqui na cidade têm qualidade e precisam ser visíveis”, diz. “Circo, música, arte e cultura para todos”, reforça o palhaço Divino Strupício Certezovisck.

Conforme Pereira, todo o trabalho organizativo é realizado pelos próprios artistas e alguns amigos, que auxiliam na promoção, na montagem e transporte dos materiais. As ações são apoiadas pela mesa diretora do Conselho de Cultura e pela Academia Virtuose, que contribuem na divulgação em com equipamentos.

Vem aí, o festival

Enquanto as atividades dominicais acontecem, o coletivo responsável pelos projetos culturais preparam o 2° Festival Quanty Music, programado para acontecer no dia 12 de outubro, a partir das 17 horas, na Feira Livre da JK. Será uma programação ampliada especial para o feriado, com várias expressões artísticas e culturais, como dança, capoeira, música, circo e exposições.

Quanty Music e Brincadeira Circo Show

Data: todos os domingos, a partir das 9h

Local: Feira Livre da JK