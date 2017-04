Nessa terça-feira, 04, os fundadores e coordenadores do grupo “Doutores Cidadãos”, maior grupo de palhaços voluntários hospitalares do mundo, da ONG Canto Cidadão estiveram no Hospital Municipal de Foz do Iguaçu.

Dr. Raviolli Bentevi e Dr. Ispaguetti Saracura espalharam uma “Epidemia” de alto astral distribuindo doses de alegria e cidadania aos pacientes, visitantes e colaboradores da instituição.

O projeto Doutores Cidadãos consiste na visita voluntária de pessoas caracterizadas de palhaço a pacientes (especialmente adultos e idosos) e funcionários de hospitais públicos e asilos. A ideia é estimular o diálogo e contribuir com a “amenização hospitalar”, por meio de conversas descontraídas dos mais diversos temas.

O grupo atua em São Paulo há 12 anos e já passou por vários países da América Latina, como Chile e Peru. Além de ter participado como conferencista nos últimos três anos do congresso “Global Health and Humanitarian Summit”, em Atlanta, para mostrar os benefícios da arte-terapia e do voluntariado hospitalar.

Sobre Canto Cidadão

ONG que desde 2002 utiliza a arte, a comunicação e o protagonismo para sensibilizar e agir por meio de programas sociais nas áreas da saúde, educação e cultura. Suas atividades já beneficiaram milhares de pessoas direta e indiretamente, em vários estados do Brasil e também em países vizinhos. Em 2011, 2012 e 2013 os diretores-fundadores do Canto Cidadão, Felipe Mello e Roberto Ravagnani participaram do “Global Heath and Humanitarian Summit”, em Atlanta, apresentando as conquistas e desafios dos Doutores Cidadãos e Encantadores no Brasil.