Foz do Iguaçu ganhará mais um bar de gelo. O “Dream Ice Bar”, previsto para ser inaugurado na primeira quinzena de dezembro, integrará o “Complexo Foz do Iguaçu Park Show”, que, hoje, já conta com outras quatro atrações: Vale dos Dinossauros, Museu de Cera, Maravilhas do Mundo e Super Carros e recebe cerca de 300 mil visitantes por ano.

A estrutura de mais de 300 metros quadrados do “Dream Ice Bar” está na fase de acabamento. Serão 150 metros de bar, com temperatura entre -8ºC e -11ºC. Para manter o espaço geladinho, a construção está sendo feita à base de estruturas metálicas, tijolos, isopor e, será toda coberta de gelo, lembrando um iglu. Mas diferente dos tradicionais iglus que protegem do frio, esse será bem gelado, protegendo do calor de um dos destinos mais quentes do Brasil.

Na parte interna, bancos, paredes e balcões estão sendo esculpidos em gelo cristalino. O bar terá capacidade para até 50 pessoas, das 8h às 23 h. Para os adultos serão servidos coquetéis, já para as crianças, chocolate gelado. E tanto os adultos como as crianças receberão roupas especiais para poder se divertir com tranquilidade.

Uma loja de conveniência e um cenário para fotografias também integram o Bar que está recebendo um paisagismo típico dos alpes suíços. O ingresso custará R$ 50. Mas crianças, estudantes, professores, idosos e moradores de Foz do Iguaçu pagarão tarifa reduzida. E o tempo de permanência é livre.

Mais atrações

“Nosso objetivo é ter 10 atrações no Complexo. Este ano inauguraremos o Dream Ice Bar e, em 2018, o Bar da Harley. Ainda faltarão quatro atrativos. Vamos disponibilizando conforme recebemos os pedidos”, afirmou Paula Haito, Gerente Comercial do Complexo.

Segundo Liandra Bertoluci, Executiva de Contas do Grupo Dreams, desde o início das atividades em Foz, em 2014, o Grupo já investiu R$ 25 milhões no Complexo. “Acreditamos que serão investidos mais R$ 100 milhões nos próximos anos”, adiantou.

Destino importante

O Grupo Dreams está presente em várias cidades brasileiras, também em Boston, nos Estados Unidos e Cancún, no México. A escolha por Foz não foi acaso. De acordo com o presidente do Grupo, Martim Fiedler, Foz do Iguaçu é o segundo destino brasileiro que mais recebe turistas estrangeiros. “Tem atrativos incríveis como as Cataratas do Iguaçu e a Usina de Itaipu. Nós viemos para somar. Queremos que os turistas permaneçam mais dias na cidade, gerando receita para o município”, disse.

Novo horário

Com a inauguração do Dream Ice Bar, o Vale dos Dinossauros também funcionará à noite: até às 23h. A ideia é abrir para visitação e eventos também no período noturno. Já o Museu de Cera, Maravilhas do Mundo e Super Carros permanecem das 8h às 19h.