O Complexo Dreamland Foz do Iguaçu, que atualmente conta com cinco atrações, o Dreams Ice Bar, maior bar de gelo do mundo, Dreamland – Museu de Cera, Maravilhas do Mundo, Vale dos Dinossauros e Super Carros, lançará ainda em 2018 duas novas atrações.

A primeira e já confirmada pelo grupo é o Bar da Harley, que a exemplo de Gramado, será um espaço voltado para um happy hour e aluguel para eventos. A segunda nova atração está perto de ser divulgada pelos investidores, a princípio, será na área de gastronomia.

Até o momento já foram investidos para criação dos cinco atrativos cerca de R$ 25 milhões. Outros R$ 100 milhões devem ser aplicados nos próximos cinco atrativos. “O objetivo do grupo é contar com um complexo que tenha 10 atrativos, oferecendo oportunidades de lazer para turistas de todas as idades”, informou a assessoria de imprensa do complexo.

Quanto a sétima atração a assessoria de imprensa informou que a possibilidade surgiu após analisar a necessidade do trade. “Os investidores identificaram que o setor gastronômico é demanda do trade e tende a crescer nos próximos anos, visando atender esta demanda, está sendo desenvolvido um projeto nessa área, que atenda os padrões do complexo e traga novidades que os clientes sempre esperam. Em breve o grupo trará mais informações sobre o projeto”, adianta.

Crescimento

Em janeiro o complexo recebeu 85 mil turistas, total é 17% superior ao registrado no primeiro mês do ano passado. Em janeiro de 2017 foram 76 mil visitações. “A expectativa é manter esse crescimento durante todo o ano, e assim, encerrar 2018 com 860 mil visitas”, conclui a assessoria.