A tradicional Ecoflores, realizada por diversos anos no Centro de Convivência do Idoso, ao lado da Praça da Bíblia, terá sua 18ª edição no CTG Charrua.

O Centro de Tradições Gaúchas receberá o evento entre os dias 07 e 17 de setembro. A mudança de local se deu por dois motivos. O primeiro é que a Prefeitura quer atrair mais eventos ao CTG. O segundo se refere a reforma que acontece na Praça da Bíblia, que poderia atrapalhar o fluxo de pessoas na feira.

Apesar do novo endereço, a feira continuará da mesma forma, com estandes de flores, mudas de árvores e plantas ornamentais, com preços a partir de R$ 3,00. O espaço também contará com praça de alimentação e food trucks, além de comercialização de artesanatos e produtos coloniais. A entrada é franca.

No ano passado, o evento organizado pelo Rotary Clube Três Fronteiras, arrecadou R$ 90 mil reais que foram destinados aos projetos do Banco de Camas Hospitalares, Foz Cidade Água, Ursinhos do Siate e a Fundação Rotária. Este ano, a instituição escolhida foi a Casa Família Maria Porta do Céu (CFMPC) e outras entidades.