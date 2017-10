Duas exposições serão abertas nesta quarta-feira, 18, no Ecomuseu de Itaipu, em Foz do Iguaçu, como parte das comemorações de 30 anos do espaço, inaugurado em 16 de outubro de 1987. Ecomuseu 30 Anos e Ney Braga: 100 anos na história do Paraná ficam abertas ao público até 05 de março de 2018. A abertura oficial será às 20h.

As mostras resgatam a história do local e também a trajetória de Ney Braga, importante figura pública do Estado.

Ecomuseu 30 Anos foi planejada para permitir a interação com o público, que poderá fazer uma visita simbólica ao passado por meio de fotografias, vídeos, documentos e jogos educativos sobre o museu.

São quatro módulos expositivos: o território, as coleções, as ações educativas e culturais e o futuro. Em cada um deles é possível conhecer um pouco do que foi realizado pelo museu desde sua inauguração. Na época, o diretor-geral brasileiro da Itaipu era Ney Braga (1917-2000) – protagonista da outra exposição de aniversário do Ecomuseu.

Foram meses de pesquisa para levantamento de bibliografia, documentação e entrevistas com funcionários e frequentadores do Ecomuseu desde sua criação. A curadoria é compartilhada entre colaboradores de Itaipu, a historiadora Cláudia Feijó, a arquiteta Carolina Lisot e o designer gráfico Mario Melo, da Clemente Design.

Centenário

A exposição Ney Braga: 100 anos na história do Paraná celebra o centenário do nascimento do prefeito de Curitiba, deputado federal, senador, governador, ministro da Agricultura e da Educação.

São entre 15 e 20 painéis e plotagens de diferentes tamanhos, com fotos selecionadas do acervo do Museu Paranaense e de Itaipu, mostrando aa origem, a família, a carreira e, principalmente, a ligação dele com Itaipu e o Ecomuseu.

Vários objetos do acervo de Ney Braga, como medalhas, condecorações, placas de homenagem, troféus, documentos, mobiliário e objetos pessoais serão dispostos em ao menos seis vitrines e expositores. Estará disponível também um vídeo com depoimentos de pessoas que conviveram com ele, ao longo de sua vida pública.

Evento para a comunidade

Na tarde do dia 28 (sábado), o espaço abre as portas para a comunidade em mais uma edição do Ocupe o Museu, com atividades diversas para pais, mães e filhos. A proposta é que a população desfrute do museu e participe dos espetáculos e oficinas, visite as exposições ou apenas curta a natureza neste ambiente aberto a toda a família. Neste dia, a entrada no Ecomuseu será livre.

Entre as atividades previstas estão pintura para crianças, práticas de circo, contação de histórias, confecção de pipa e de brinquedos de papel, práticas de yoga e oficina de horta caseira.

Ainda há vagas para algumas oficinas como a de confecção de pipa, shantala (técnica de massagem para bebês), práticas de circo e de brinquedos de papel. As inscrições devem ser feitas pelo formulário: https://webforms.pti.org.br/ocupeomuseu.

Às 18h30 será apresentado o show “Supercondutores de energia”, da Trupe Parabolé Educação e Cultura.

O Ecomuseu está aberto de terça-feira a domingo, das 8h às 17h. Ingresso: R$ 12 (moradores da região trinacional, lindeiros ao Lago de Itaipu e ao Parque Nacional do Iguaçu não pagam entrada). O local fica na Avenida Tancredo Neves, 6001, Foz do Iguaçu (PR). Mais informações: www.turismoitaipu.com.br.