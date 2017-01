O Ecomuseu de Itaipu, em Foz do Iguaçu, abriu uma nova turma para o workshop Um dia esculpindo pedras, com o artista Marcos Pagani. Será no dia 18 de fevereiro (sábado) e as inscrições já estão abertas. A oficina marcada para o próximo dia 28 está com as vagas esgotadas.

Para participar da nova turma, basta enviar um e-mail para ecomuseu@itaipu.gov.br, até o dia 3 de fevereiro, com o nome completo do interessado. O curso é gratuito e aberto à comunidade. Mas as vagas são limitadas: apenas 15 participantes.

Durante o workshop, os participantes serão orientados a esculpir em pedra sabão e poderão levar o resultado do trabalho para casa.

Marcos Pagani é engenheiro agrônomo, escultor pelo Emerson College (EUA) e autor da exposição Feito à mão, em cartaz no Ecomuseu até o final de fevereiro.

Programação

09:00 Recepção, boas-vindas

09:30 Apresentação dos participantes

09:45 Uma breve história da arte através de imagens

10:15 Escolha das pedras e início do trabalho de escultura

12:15 Almoço

13:15 Reinício do trabalho de escultura e finalização das obras

17:00 Encerramento com a “Leitura individual das esculturas” até no máximo 18h.

Recomendações

– Tragam avental;

– Venham com roupas que não se importem em sujar com poeira;

– Não participem caso necessitem sair antes das 18h.

* Todos os equipamentos e materiais necessários à participação serão oferecidos pelo Ecomuseu.