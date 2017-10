O Ecomuseu de Itaipu abre as portas para a comunidade neste sábado (28) para uma série de atrações gratuitas como brincadeiras tradicionais, prática de circo, pintura, entre outras. O Ocupe o Museu começa às 16h com atividades diversas para pais, mães e filhos e a proposta de que todos desfrutem do espaço, visite as exposições ou apenas curta a natureza neste ambiente aberto a toda a família. A entrada é gratuita.

O evento celebra os 30 anos do Ecomuseu, completos no último dia 16. A programação encerra às 19h, com o espetáculo Supercondutores de Energia, apresentado pelo grupo curitibano trupe Parabolé. As atrações estão mantidas, mesmo em caso de chuva.

Entre as atividades previstas estão pintura para crianças, práticas de circo, contação de histórias, confecção de pipa, de brinquedos de papel e de prendedores de roupas. Estas serão ofertadas continuamente, das 16h às 18h30, atendendo uma turma por vez. O público será dividido em grupos e a participação será por ordem de chegada.

As oficinas de yoga, de horta caseira e de shantalla (técnica de massagem para bebês) já estão com as vagas preenchidas.

Quem quiser aproveitar o dia para um momento tranquilo ao ar livre, é possível levar o seu lanche para um piquenique no gramado do Ecomuseu. Para os participantes, será ainda uma oportunidade de conhecer duas exposições abertas no último dia 18 – Ney Braga (1917-2000): 100 anos na história do Paraná e Ecomuseu 30 anos. Durante o evento, todo o acervo permanente do espaço poderá ser visitado. As pessoas terão a chance de ver de perto um dos caminhões usados na construção da usina, modelo apelidado de “Sansão”, e o barco Quaraí, usado pela Segurança Empresarial da Itaipu ao longo de anos para navegação no Rio Paraná.

Serviço

O que: Ocupe o Museu

Quando: 28 de setembro (sábado), das 16h às 19h

Onde: Ecomuseu de Itaipu – Avenida Tancredo Neves, 6001, Foz do Iguaçu (PR).

Ingresso: Entrada gratuita