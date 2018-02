Professores e funcionários das escolas da rede estadual da educação não começarão o ano letivo na próxima segunda-feira, dia 19 de fevereiro, como prevê o calendário da Secretaria de Educação do Paraná. Nesta data, os servidores participarão de ato público contra a reforma da Previdência, proposta defendida pelo Governo Federal.

Conforme a direção da APP-Sindicato/Foz, o movimento acontece em todos os 29 núcleos sindicais e foi aprovado na última assembleia da categoria, em janeiro deste ano. As aulas em 2018 terão início no dia 20 de fevereiro e a comunidade escolar será recebida com informativo sobre a pauta dos educadores e os efeitos da reforma da Previdência para a população.

Ainda sem data marcada para ser votada no Congresso Nacional, a mudança no sistema previdenciário é uma ameaça ao direito à aposentadoria dos trabalhadores dos setores público e privado, avalia a direção do sindicato. Para os educadores, se for aprovada, a medida não apenas vai retirar garantias como possibilitará retrocessos ainda maiores na Previdência dos servidores do Paraná.

“A reforma da Previdência é esperada pelo Governo Estadual, que pretende usá-la para aprofundar ainda mais o ataque ao direito dos servidores à aposentadoria”, expõe Cátia Castro, presidenta da APP-Sindicato/Foz. “Assim como os governos mobilizam parlamentares e empresários, nós, trabalhadores, temos que defender nossos direitos de forma unida”, frisa.

Atividades

Além da suspensão das aulas e das manifestações no dia 19 de fevereiro, os educadores fortalecerão a mobilização contra a reforma da Previdência nas redes sociais. Na terça-feira, 20, a comunidade escolar será recepcionada com uma carta aberta demonstrando os impactos das alterações na aposentadoria dos trabalhadores e os alunos participarão de debates.

Aposentadoria mais difícil

As mudanças defendidas pelo Governo Federal deverão elevar a idade mínima e o tempo de contribuição necessários para as pessoas se aposentarem. A reforma prevê que a mulheres se aposentarão com 62 anos e os homens com 65 anos. Também afetará benefícios sociais mantidos com recursos da Previdência e dificultará a aposentadoria dos trabalhadores rurais.

Movimento nacional

As centrais sindicais brasileiras definiram a data de 19 de fevereiro como o dia nacional de paralisação e mobilização contra a reforma da Previdência. A data foi marcada em virtude do anúncio feito por representantes do Governo Federal de que a reforma da Previdência poderá ser votada na Câmara Federal neste mês de fevereiro, após duas tentativas frustradas.

Ato público contra a reforma da Previdência

Data: segunda-feira, 19, às 8 horas

Local: Zoológico Bosque Guarani

Organização: Unidade Sindical e Popular