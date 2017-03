A equipe do Foz Cataratas/Coritiba enfrentou o Humaitá do Paraguai no estádio Pedro Basso, para comemorar o Dia Internacional da Mulher. Pela primeira vez na história do esporte iguaçuense a maioria absoluta do público que lotou as arquibancadas era composta por mulheres. Dos 520 presentes, 305 eram do sexo feminino. Entre as outras novidades que agradaram o público estão o festival gastronômico, o espaço de saúde, os brinquedos para as crianças e as atrações culturais.

O evento iniciou de maneira radical. Dois paraquedistas trouxeram as bandeiras do Foz Cataratas e a do Coritiba. O ponta pé inicial foi dado pela prefeita de Foz do Iguaçu Inês Weizemann e pela ex-presidente da Liga Iguaçuense de Futsal, dona Clóris Veiga. Com bola rolando, a maior experiência e o bom preparo físico da equipe iguaçuense fez a diferença dentro de campo.

Os oito gols do Foz Cataratas/Coritiba foram marcados pela capitã Vero, Bia, Taiana, Katielle, Jajá, Priscila, Pámela e Tainá. O treinador Marcelo Frigério gostou da movimentação da sua equipe, elogiou o balanço defensivo de suas atletas. “Foi uma boa partida, aproveitamos para apresentar a equipe ao nosso torcedor, que nos prestigiou comparecendo em bom número. Agora temos que nos concentrar para o nosso próximo desafio, o jogo contra o Santos pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro”, comentou o treinador.

A partida entre Santos e Foz Cataratas/Coritiba será na Vila Belmiro às 15h30 da segunda-feira, 13, e terá transmissão do canal Sport TV.