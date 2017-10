O youtuber Schwarza, do canal Poligonautas, que tem mais de 74 milhões de visualizações, pretende mostrar a importância de olhar para o céu na palestra que fará no Parque Tecnológico Itaipu (PTI) durante a 8ª edição da Semana Casimiro Montenegro Filho. O evento será nos dias 23 e 24 de outubro. Schwarza vai falar sobre “Os benefícios da exploração espacial no nosso dia a dia”, no primeiro dia, quando também serão entregues as premiações dos concursos de desenho e história em quadrinhos.

“Muitos não sabem, mas diversos acessórios e tecnologias do dia a dia nasceram da ida à Lua e de outras empreitadas com foco espacial”, comenta Schwarza, sobre o tema de sua palestra na Semana Casimiro Montenegro Filho, organizada pelo Polo Astronômico do PTI. Ele vai destacar que os investimentos na área são fundamentais. “Mandar uma sonda até Júpiter não é jogar dinheiro fora”, garante.

O youtuber vai falar para públicos de todas as idades. Assim como os vídeos do canal, onde trata temas complexos, como a física quântica, de forma simples, divertida e didática, Schwarza promete simplificar termos técnicos, para facilitar a assimilação de pessoas que não têm conhecimento sobre o assunto.

O objetivo da Semana Casimiro Montenegro Filho é aproximar os jovens da ciência e da astronomia, e incentivar o espírito empreendedor para pesquisa e desenvolvimento. Schwarza “casa” muito bem com essa proposta, tanto pelo canal, em que pública vídeos sobre astronomia, missões da agência espacial americana (NASA) e outras curiosidades relacionadas ao universo, como pela sua própria história.

O youtuber conta que sempre foi entusiasta sobre astronomia. “Vi Cosmos ainda menino, e isso me deu um estalo. Porém, acabei seguindo outro rumo, fui pintar histórias em quadrinhos. Então, surgiu a oportunidade de ter um canal no Youtube e, em determinado momento, decidi falar sobre astronomia e o feedback foi super positivo”. Schwarza afirma que queria ir além de replicar o conteúdo de outros sites. Por isso, fez uma série de cursos na Escola Municipal de Astrofísica e recentemente fez um curso para professores no Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo (IAG/USP). “E pretendo me especializar mais”, ressalta.

A palestra é gratuita e aberta para todos os interessados. As inscrições podem ser feitas por meio do link.

Premiações

Também no dia 23, serão entregues as premiações dos concursos de desenhos e de histórias em quadrinhos, em que participaram alunos de escolas da rede estadual pública ligadas ao Núcleo Regional de Educação de Foz do Iguaçu. O vencedor do concurso de desenhos receberá um binóculo e o segundo colocado recebe um kit de astronomia. Já o vencedor do concurso de quadrinhos receberá um telescópio refrator e o 2º lugar receberá um kit de astronomia.

Sobre a Semana Casimiro Montenegro Filho

Esta é a oitava edição da Semana Casimiro Montenegro Filho, realizada desde 2009. O evento é uma iniciativa do PTI, em parceria com o Núcleo Regional de Educação de Foz do Iguaçu e a Secretaria Municipal de Educação de Foz do Iguaçu.

A Semana leva o nome de Casimiro Montenegro Filho em homenagem ao aeronauta e professor cuja visão ampla e empreendedora impulsionou o incentivo à educação voltada para as ciências no Brasil. Conhecido como o Marechal-do-Ar e Patrono da Engenharia da Aeronáutica, outros grandes feitos do professor incluem sua participação na fundação do Centro Técnico Aeroespacial (CTA), hoje conhecido como o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), e do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).