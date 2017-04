Jogando no estádio Eugênio Fraceschini, na cidade de Valinhos em São Paulo, o Foz Cataratas/Coritiba venceu a equipe da Ponte Preta por 3 a 1, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Marcaram para as paranaenses a capitã Verônica (2) e a atacante Pâmela, descontou para a Ponte a camisa 10 Renata.

As poderosas do Foz Cataratas/Coritiba iniciaram a partida pressionando. Marcando a saída de bola, não demorou para abrirem o placar. Aos 12 minutos, Fran cruzou na área, a bola passou por todo mundo, menos pela capitã do Foz Cataratas, Verônica, que de perna direita escorou para o fundo das redes.

O gol incendiou a partida, a Ponte tentava explorar os contra ataques, mas parava na boa postura defensiva das iguaçuenses. Cinco minutos após o primeiro gol, Pâmela sofreu falta na estrada da área, Priscila bateu, a bola explodiu na trave e voltou para atacante Pâmela, que só teve o trabalho de escorar e partir para o abraço, dois a zero Foz Cataratas/Coritiba.

Na segunda etapa, a Ponte Preta voltou mais coesa e pressionou as iguaçuenses que se defendiam muito bem. Aos 11 minutos, a árbitra Katiucia da Mota Lima viu pênalti na saída da goleira Karen. Renata Bateu e diminuiu para as donas da casa. As atletas do Foz Cataratas/Coritiba sentiram o gol e não conseguiam sair jogando e se livravam da bola. Foram 12 minutos de chutões para o campo de ataque. Quando colocaram a bola no chão, a estreante Rafaelle Maranhão livrou-se da marcadora e na hora de bater para o gol foi derrubada pela zagueira, pênalti para o Foz Cataratas/Coritiba. A capitã Verônica bateu e fechou o placar em 3 a 1 aos 27 da etapa final.

O Foz Cataratas/Coritiba ocupa a quinta colocação no grupo B com nove pontos. O próximo jogo das poderosas é na quarta-feira 12, no Rio de Janeiro, contra a equipe do Flamengo.