Empresa iguaçuense de produtos de estética e fisioterapia, a BCMED ignorou a crise e cresceu 423% nos últimos três anos, expansão média anual de 128%. É a sexta PME (Pequena e Média Empresa) que mais cresce no Brasil e a primeira entre os grupos do Paraná, além de liderar a lista nacional no setor do comércio. O ranking foi elaborado pela Deloitte, referência mundial em consultoria corporativa, em parceria com a Revista Exame.

O estudo foi apresentado durante evento realizado em São Paulo (SP), reunindo centenas de empresários, gestores públicos e agentes econômicos brasileiros. O levantamento da Deloitte considerou o desempenho financeiro de 575 empresas, entre 2014 e 2016. A pesquisa avaliou demonstrativos de companhias com receita líquida de R$ 5 a R$ 500 milhões, constituídas há pelo menos cinco anos.

Comercializando aparelhos para profissionais de estética, fisioterapia e saúde, acessórios, cosméticos e móveis clínicos, a BCMED pretende faturar R$ 20 milhões em 2017. A empresa foi criada em 2011 e no começo funcionou nos fundos da casa dos pais de Alvaro Almeida, fundador da loja juntamente com a esposa, Danielly Almeida. O investimento inicial foi de R$ 13 mil, tomados emprestados de familiares dos empresários.

Planejamento, inovação e investimento na equipe são credenciais para o bom desempenho do negócio, revela Alvaro Almeida. “Ser uma das empresas que mais crescem no Brasil é um reconhecimento fantástico, resultado de anos de muito trabalho e dedicação”, comemora. “Começamos vendendo um único equipamento, hoje oferecemos mais de 1.500 produtos e temos mais de 15 mil clientes em todo o país”, enfatiza.

Fórmula para o sucesso

Há seis anos, o casal decidiu empreender, enfrentando todos os desafios que envolvem a abertura de um negócio. Danielly deixou de lado a aprovação em concurso público federal para apostar na empresa junto com Alvaro, o então namorado. “Sou a cautelosa, tenho os pés no chão. Alvaro é o ousado. Acredito que dessa combinação surgiu a mediação certa para chegarmos tão longe”, diz Danielly Almeida.

Os empresários dividem o sucesso com a equipe de 20 pessoas. Cuidados na seleção, treinamento e decisões tomadas coletivamente pelo grupo tornam o ambiente de trabalho acolhedor e familiar. “Nossos funcionários, nossos talentos, têm um plano de vida que passa pela empresa. Com isso, conseguimos gerar resultados superiores com uma equipe bem menor em relação a outras empresas”, aponta Alvaro Almeida.

Cliente em primeiro lugar

Conforme Danielly Almeida, o atendimento ao cliente é outro diferencial da BCMED. As entregas são feitas com rapidez e segurança. A empresa utiliza o sistema “D+0”, em que um pedido efetivado até às 15 horas é remetido aos clientes de todo o Brasil no mesmo dia. Toda a mercadoria possui seguro de entrega e os produtos são provenientes de fornecedores de marcas de qualidade comprovada do mercado nacional.

“Investimos muito no pós-venda. Os clientes avaliam nosso serviço no ato da compra e são ouvidos após o recebimento da mercadoria, para nos certificarmos de que a sua necessidade foi plenamente atendida”, revela Danielly Almeida. “Essa dinâmica é possível por conta de treinamentos e investimentos constantes em tecnologia e inovação, processos de gestão que estão na genética da BCMED”, conclui.

Loja em Foz

Além de vender para todo o Brasil por meio do e-commerce, a BCMED ainda possui uma loja física na região central de Foz do Iguaçu para o atendimento a clientes das cidades da região. Nas amplas instalações, está exposta uma vasta linha de produtos, equipamentos e materiais para profissionais que atuam em estética, fisioterapia, saúde e beleza.