Mais uma empresa iguaçuense será destaque na segunda temporada do Programa Shark Thank, da Sony. Depois do Bubble Mix, é a vez dos empreendedores da Miss Laura ficarem frente à frente com os tubarões, no último episódio do reality.

O Shark Tank é um programa de TV onde empresários e criadores apresentam seus negócios e ideias para jurados/investidores, que aceitam ou não injetar dinheiro e tornar-se sócio daquele empreendimento.

A participação do Miss Laura foi anunciada na página da própria empresa nesta quarta-feira, 06. O programa inédito irá ao ar no dia 14 de setembro, às 20h, no Canal Sony. ” Olá Pessoal! É com muito prazer que comunicamos que participamos do Reality Show Shark Tank Brasil”, diz o post.

Para quem não conhece, a Miss Laura é um restaurante e confeitaria instalada na área central de Foz do Iguaçu, que trabalha com produtos sem glúten e sem lactose, além de conter um cardápio para vegetarianos e veganos.

Pelo contrato firmado com o programa, os proprietários não estão autorizados a darem entrevistas e nem outras informações sobre a participação no Shark Thank. Por isso, só nos resta torcer. Será que a Miss Laura conseguiu algum sócio? Só descobriremos na próxima quinta.