O Encontro de Carros Antigos acontece neste domingo, 04, no Shopping Catuaí Palladium, em Foz do Iguaçu. O objetivo é reunir os apaixonados por carros/motos antigos, excêntricos e de vários estilos da região Trinacional. Uma área da ampla estrutura do estacionamento do Shopping está reservada para encontro inédito das máquinas antigas.

A expectativa é de que participem cerca 300 carros nacionais e importados, originais ou modificados, de vários grupos de Foz do Iguaçu e região, além do Paraguai e Argentina. Entre os grupos estão Antigos Foz do Iguaçu, Caveiras do Brasil, JDM Foz do Iguaçu, Esquadrão Caveira Brasil, Chevette Clube, Volks Brothers, Quadrados Foz, Quatis das Cataratas, Med Bugs e Akyra Garage. O evento conta com o apoio da RPC TV.

“Convidamos todas as pessoas que tem ou gostam de carros e motos antigos que venham participar com a família desse encontro. Nosso objetivo é reunir os apaixonados por carros e colecionadores em um local amplo e confortável, além de oferecer entretenimento e fortalecer os clubes da cidade e região”, afirma Francisco Cartaxo Júnior, superintendente do Shopping Catuaí Palladium.

A concentração dos participantes da exposição será às 14 horas no estacionamento do Shopping e não tem taxa de inscrição. A visita é gratuita partir das 15 horas.