Historicamente envolvendo Brasil, Paraguai e Argentina, países que representam as três bandeiras do encontro, o evento cresceu nesta edição com a integração de grupos de corais do Equador. Eles viajaram quase quatro mil quilômetros para participar do encontro e se integrar às vozes da região trinacional. Com trajes típicos da região, marcado por cores intensas e pelo conhecido poncho, um dos grupos de corais do Equador, formado por crianças, encantou a plateia ao trazer canções folclóricas do país.O auditório da Unioeste foi palco de um dos mais belos espetáculos musicais neste último sábado, 19. O 19º Encontro Internacional de Corais 3 Bandeiras reuniu grupos de corais do Brasil, Argentina e Equador e encantou o público com canções que falavam de esperança, amor, unidade e pertencimento. Quase duzentas vozes se transformaram em melodias que resgataram raízes da cultura latina e promoveram conexão com a comunidade.

Além dos corais de Equador, o grupo vocal Todocanto, dirigido pelo regente Gustavo Pinto, o Coro de La Camara Argentina de La Construccion e Grupo Coral Som da Vida, dirigido por Thais Figueiredo, emocionaram o público que aplaudiu de pé as apresentações.

Realizado pelo Maestro argentino, Carlos Carosella, o festival acontece anualmente em um circuito envolvendo os municípios de Foz do Iguaçu, Ciudad Del Este (PY) e Puerto Iguazu (AR).Em Foz, o evento é realizado há dezenove anos em parceria com a Prefeitura Municipal e Fundação Cultural, e neste ano, com o apoio da Unioeste.

Esta edição que começou na sexta e terminou neste domingo atraiu um público total de mais de mil pessoas.

O encontro que foi marcado diversidade cultural é o terceiro evento realizado pelo município e Fundação Cultural com a temática de integração. Em menos de dois meses, a população pode desfrutar do Festival de Música Clássica 3 Fronteiras e da programação prévia do I Festival 3 Margens de Cinema Latino Americano, que está levando cinema até as comunidades de Foz.

Para representar o compromisso com a cultura e o fortalecimento da integração regional, o vice-prefeito, Nilton Bobato, destacou a simbologia do Coral, cuja beleza reside na coletividade e diversidade de vozes. “A cultura nos mostra o caminho para a mudança e o compromisso com a integração representa a mensagem de paz, tolerância e desenvolvimento humano”, afirmou.

A diretora da Fundação Cultural, Vera Vieira também ressaltou a importância do evento para o fortalecimento de uma arte que representa a coletividade. “Neste momento de reconstrução do município, o coral representa a força e a beleza da arte construída em coletividade, processo que dá exemplos de como podemos superar as dificuldades e transformarmos a realidade”.