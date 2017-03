Seis atletas do Instituto Atletismo de Foz do Iguaçu viajaram nesta sexta-feira, 24, para Maringá, onde no sábado, 25, e domingo, 26, participam do Torneio Paranaense Adulto e categorias de base. A equipe realiza treinamentos diários na pista do Complexo Esportivo Costa Cavalcanti.

O time iguaçuense será composto por três atletas masculino e três femininos. No masculino viajaram Álvaro Aluízio Locatelli (lançamento de martelo), Rallison Thomas (Lançamento de martelo) e Alexandre Vinícius Silva (Salto Triplo). Já no feminino, fazem parte Victoria Nieradka (pentatlo), Graciele Pizan (lançamento de martelo) e Indiamara de Oliveira (salto em distância, 100 metros e 200 metros rasos).

O Instituto Atletismo de Foz do Iguaçu é presidido por Marcilene Muniz e coordenado pelo treinador Sérgio Muniz dos Santos, o “Quick”. O Instituto já vem trabalhando há sete anos na cidade, com o apoio da Prefeitura Municipal e Itaipu Binacional.

“A avaliação é muito positiva. Temos hoje 24 atletas no ranking brasileiro, temos recordistas paranaenses e estamos muito bem servidos em todas as categorias no Paraná. Um projeto que conta com a parceria da prefeitura, Itaipu e demais parceiros e está dando resultado. Hoje temos o quarto melhor atleta do Brasil na categoria adulta que já estamos projetando ele para 2020”, explicou Sérgio.

O atleta em questão é Alexandre Vinícius Silva, do Salto Triplo. A sua melhor marca em 2016 foi 15,27 m e a expectativa é superar esse desempenho. Ele concilia os treinamentos com os estudos na faculdade Arquitetura. “Estamos com um bom treinamento e buscamos melhorar cada vez mais o meu desempenho”, projetou.

O Instituto Atletismo de Foz do Iguaçu atende crianças a partir dos 10 anos de idade, até a fase adulta. São mais de 160 atletas cadastrados, dos quais 60 estão ativos com os treinamentos em dia e também disputando competições. A presidente Marcilene Muniz comentou sobre o trabalho social desenvolvido pelo Instituto Atletismo de Foz do Iguaçu.

“O maior intuito do início do projeto foi justamente o trabalho social, de mostrar uma realidade, pois são 23 modalidades diferentes hoje dentro do atletismo e para que essas crianças e jovens vivenciassem o esporte, e com o tempo passou a se transformar em esporte de alto rendimento”, destacou.