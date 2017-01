A equipe do Coritiba, está mais uma vez em Foz do Iguaçu, para fazer a sua pré-temporada.

O time chegou na cidade no último sábado, 07, e já começou a fazer atividades táticas, visando a estreia do Campeonato Paranaense 2017. Em dois períodos (às 9h e às 17h), a equipe treina no estádio Pedro Basso, o Flamenguinho.

Além dos treinamentos, o Coxa realizará jogos-treinos durante a estadia em Foz. De acordo com a assessoria do clube, no dia 18 de janeiro, a equipe enfrentará o Foz Futebol e o 3 de Febrero, do Paraguai. No dia 21, encara o Mingá Guazú, também do país vizinho.

A partida contra o 3 de Febrero acontece em Ciudad del Este, às 19h, no estádio Antonio Aranda. Contra o Azulão da fronteira, a programação ainda será definida, mas a atividade deve ocorrer de manhã.

O treinamento diante do Mingá Guazu, do Paraguai será dia 21, o último da equipe alviverde em Foz. O horário e local da partida ainda serão definidos.

Após a partida, o Coxa retorna a capital paranaense onde realizará a última semana de preparação antes da estreia no Campeonato Paranaense. Na primeira rodada, o Coxa encara o Cianorte, dia 29, no interior do estado.